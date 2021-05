Łódzkie Naked Root oddało hołd Bondowi i Chrisowi Cornellowi

Naked Root: "Wiosna w końcu przyszła, pandemia jak na razie w odwrocie, zbliżają się wakacje, powracają podróże, restauracje, koncerty, kina i inne od dawna wyczekiwane atrakcje. My też powoli odmrażamy się z hibernacji. Proponujemy dwa wspomnienia w jednym: o przygodach agenta 007 - od premiery "Casino Royale" minie niedługo już 15 lat oraz o Chrisie Cornellu, gdyż 18 maja minęły 4 lata od jego przedwczesnej śmierci. Wspomnieniowo - "You Know My Name"".

"You Know My Name": https://youtu.be/CpVvRXroopM

W kwietniu ubiegłego roku ukazała się ostatnia jak dotąd, a zarazem druga płyta grupy Naked Root zatytułowana "The Maze".

Naked Root to zespół działający na łódzkiej scenie muzycznej od początku 2011 roku. Stylistykę zespołu można określić jako szeroko pojęty hard rock z progresywnymi inklinacjami. Każdy z muzyków słucha różnej muzyki i nie jest to tylko rock, choć większość wychowywała się na muzyce Rush, The Police, Marillion, Yes oraz hard and heavy. Te dość odległe od siebie fascynacje muzyczne znalazły wspólny cel: granie muzyki mocnej i energetycznej, ale jednocześnie melodyjnej.

Po dość długim okresie poszukiwań muzycznych i kilku zmianach w składzie, na początku 2016 r. ukazała się debiutancka płyta zespołu zatytułowana po prostu „Naked Root”. Wiosną 2017 r nastąpiła zmiana perkusisty i od tego czasu muzycy koncertowali prezentując materiał z pierwszej płyty i jednocześnie pracowali nad materiałem na drugi album. Jesienią 2019 r. zespół dokonał nagrań w studiu

“Manximum Records” i w kwietniu 2020 roku wydał “The Maze”.

Skład: Jola Górska – wokal, Tomek Krawczyk – gitara, Arek Wieczorkowski – klawisze, Tomek Hubicki – bas, Grzegorz Szelewa – perkusja.