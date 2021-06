"Strach" od Caroline Jop

– Strach jest moim cieniem. Boje się zmian, nie znoszę zmian, nie lubię adaptować się do nowych sytuacji i środowisk. Piosenka powstała chwilę przed moim planowym wyjazdem do Stanów Zjednoczonych na studia, którego bałam się jak ognia. – mówi Caroline Jop – Przez obawy i strach byłam gotowa zrezygnować z wyjazdu, jednak to ta piosenka pozwoliła mi się pozbyć lęku, który był dla mnie największym hamulcem. – wyznaje.

"Strach": https://www.youtube.com/watch?v=a0YClF_wca0

Utwór „strach” powstał we współpracy z Moniką Mimi Wydrzyńską, znaną songwriterką z duetu Linia Nocna, autorką hitowego „Planu Awaryjnego” Lanberry oraz z producentem muzycznym, na co dzień tworzącym w projekcie Jan Serce - Michałem Zachariaszem. Z kolei teledysk został wyreżyserowany przez znanego YouTubera Igora Leśniewskiego, czyli Ajgora Ignacego, a główną rolę gra w nim Antoni Sałaj („W głębi lasu”, „25 lat niewinności”, „Dywizjon 303”).

Caroline Jop to rozpoczynająca swoją karierę 20-letnia wokalistka z Warszawy, która ma na koncie już pięć autorskich utworów, z czego cztery ostatnie są częścią i zapowiedzią jej debiutanckiego albumu pt.: „Ventrem”. 20 kwietnia została opublikowana piosenka pt.: „na pierwszym planie”, 4 maja drugi utwór – „kwiaty”, a 17 maja trzeci utwór „couldn’t get enough”.

Ma już ponad 2000 słuchaczy miesięcznie na Spotify i 100 000 wyświetleń swoich piosenek na YouTube. Ma na koncie wywiady min. dla Marka Sierockiego (Teleexpress) i Bogdana Fabiańskiego (Radio dla Ciebie).