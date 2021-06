Punkrockowa Zimna Wojna wydała nowy teledysk

Zimna Wojna o nowym singlu: "Utwór powstał w zasadzie rzutem na taśmę, gdy tracklista na album była już ustalona. Brakowało jeszcze jednego, góra dwóch kawałków, żeby płyta miała zakończenie. Tekst do "Uciekaj Stąd" ale w przeciwieństwie do reszty kawałków nie posiadał muzyki. Wtedy Billy Adolf przyniósł na próbę riff (!) basowy, Johnny Debit zaśpiewał tekst w kilku interpretacjach i dołożone zostały gitary i perkusja. Generalnie na tym mogłoby się skończyć, ale ciągle brakowało czegoś jeszcze. W studiu podczas sesji nagraniowej padł pomysł, żeby zaprosić przyjaciela zespołu - Rebel Piano. I tak powstał motyw intro. Piosenka miała być ostatnim kawałkiem na płycie, ale wydarzenia z jesieni 2020 roku trochę to zmieniły, ale to już inna historia".

Klip "Uciekaj Stąd": https://youtu.be/QNCb6bW_7ys

ZIMNA WOJNA – Zespół założony we Wrocławiu w 2016 roku przez nieślubne dzieci Czterech Jeźdźców Apokalipsy i Myszki Miki. Muzyczne połączenie kakofonii i absurdu, podlane dużą dawką rockandrollowej energii. Filozofia zespołu Zimna Wojna sprowadza się do jednego zdania: „Gramy nieczysto, ale za to nierówno!”.

Debiutancka płyta "NIENAWIDZĘ" z 2019 roku, odwoływała się do starej, punkowej szkoły. Bez zbędnej wirtuozerii, mocny przekaz z oszczędnymi środkami wyrazu. Materiał z powodzeniem ogrywany w towarzystwie takich zespołów jak Chelsea, Sham 69, Booze & Glory, The Analogs, Defekt Muzgó, Sexbomba i GAGA Zielone Żabki zagranych w różnych częściach Polski.



W 2021 roku zespół powraca z drugą płytą zatytułowaną po prostu "ZIMNA WOJNA". Ten półgodzinny concept album zaczyna się i kończy na polskich ulicach. Zarejestrowany w Studiu Odbiornik w czasie protestów ulicznych jesienią 2020 roku przy akompaniamencie skandujących tłumów, gazu, dymu i syren. Bez zbędnych metafor i oklepanych sloganów, opisuje dosadnie nową rzeczywistość, czerpiąc muzyczne inspiracje z klasyki gatunku. Coś, czego nie zobaczysz w państwowej telewizji i konserwatywnych mediach. Skonfliktowane rodziny w czasach izolacji, wewnętrzne relacje za zamkniętymi drzwiami. Polskie ulice, po zmroku z dala od neonów i deptaków dla turystów. To prawdziwa gorzko-kwaśna relacja na żywo z perspektywy człowieka żyjącego na krawędzi systemu. Tu i teraz, wyartykułowana w kontrze megafonom policyjnej suki, wśród okrzyków i rac. Uliczny przemarsz z płytą zamyka piosenka "Wypierd.lać", dosadnie kwitujący polską nadzwyczajną kastę polityków.

Członkowie zespołu:

Johnny Debit – gitara, wokal, brawurowa jazda tramwajem, kinematografia fikana.

Tracy Tap Chan - gitara, filatelistyka ekstremalna, kradzież papieru toaletowego ze stacji benzynowych.

Plastico Domingo – perkusja, wokal, kolekcjonowanie motyli, liczenie baranów, czesanie owiec.

Billy Adolf – gitara basowa, wokal, drift wózkiem widłowym, kąpiele w przeręblu, walka wręcz z futryną.