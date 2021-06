Anna Byaaz wydała singel 'Trip'

Anna Byaaz (Anna Hebda) to półfinalistka International Songwriting Competition (Nashville, USA), finalistka Coke Live Music Polska oraz Grolsch Independece Award w kategorii Muzyka. Brała udział w różnorodnych projektach muzycznych od muzyki elektronicznej przez lounge, soul, nu-jazz, czy synth-pop. Na swoim koncie ma projekty takie jak Byanca&Funktomas, Polly Wants To Be A Hero, Lu Night Moves, Ed Turner feat Sir Michu, Spisek Piszę do Ciebie, Wojtek ef i OSTR.

Część z Was zna Anię z wrocławskiej sceny muzycznej, gdzie niegdyś występowała pod pseudonimem artystycznym byanca. Miłośniczka soulu, na przestrzeni lat odeszła od konwencji live bandów i rozwijała swoją działalność artystyczną w kierunku elektroniki.

Tak oto po Polly Wants to Be a Hero, czyli synthpopowych szaleństwach, przyszedł czas na Anna Byaaz Project.

Anna Byaaz ‘Universe’ powstał przy współpracy z Pawłem Konikiewiczem i jest to ciekawy projekt w konwencji low-key electronica, inspirowany wszechświatem. Wokal traktowany jest tu nie tylko klasycznie, ale także jako instrument. Niekonwencjonalne kompozycje, synthy i moog nadają całości niepowtarzalnego charakteru brzmienia. W utworach przemycone są również dyskretnie frekwencje solfeżowe, a całość albumu to lekka, klubowa nuta. W muzyce Ani jedno pozostaje niezmienne – jej charakterystyczny, aksamitny alt.

Klip "Trip": https://youtu.be/n1X5kHlz4nc