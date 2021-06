Jan Majewski na 'Swoim Miejscu'

Odbyła się premiera drugiego singla Jana Majewskiego pt. „Swoje Miejsce”, który powstał w ramach współpracy z inkubatorem artystycznym, wytwórnią muzyczną Delphy Records. – Piosenka jest o poszukiwaniu swojego miejsca w życiu, czasami na oślep. O pokonywaniu trudności i o tym, że popełniamy błędy, które też nas czegoś uczą. O tym, że nikt nie zna nas tak dobrze jak my, nikt nie wie, co przeżywamy. W końcu, że zawsze trzeba walczyć o swoje marzenia i nie wolno ulegać czyjejś presji. – opowiada o drugiej piosence Majewski.

"Swoje Miejsce": https://youtu.be/6e-tNvb9R4o

To kolejny utwór wokalisty, który chwyta za serce i zmusza do przemyśleń. Tekst napisała Monika Mimi Wydrzyńska, songwriterka i wokalistka duetu Linia Nocna, odpowiadająca także za hitowy utwór Lanberry pt.: „Plan Awaryjny”. Do piosenki „Swoje miejsce” powstał także klimatyczny teledysk, do którego zdjęcia realizowane były w okolicach Zielonej Góry. – Teledysk uzupełnia przesłanie piosenki i opowiada historię o „wspaniałej przyszłości”, wobec której buntuje się główny bohater, zaczynając podróż w poszukiwaniu tytułowego „Swojego miejsca” – opisuje Jan Majewski.

Młody wokalista od pierwszych sekund czaruje słuchacza swoim głosem. Nic więc dziwnego, że jego talent został niejednokrotnie doceniony w licznych konkursach i festiwalach krajowych i międzynarodowych, na których Jan zajmował czołowe miejsca. W tym roku został finalistą Festiwalu Piosenki Autorskiej „Cała Jaskrawość”, podczas którego wykonał swoją pierwszą piosenkę autorską „Niepewne”. Został również nagrodzony w międzynarodowym konkursie Star Rain Cups w Berlinie.

– Jan ma niesamowitą wrażliwość i poczucie estetyki. Pomimo młodego wieku, doskonale odnajduje się w dojrzałym repertuarze, publikując piosenki, które głęboko zapadają w pamięć. Rozwój tego wokalisty widać jak na dłoni, postępy w jego karierze muzycznej następują bardzo szybko, a Jan zdobywa coraz liczniejsze grono wiernych fanów – mówi Rafał Konieczny z wytwórni Delphy Records.

Jan Majewski ewidentnie poszukuje „Swojego miejsca” na rynku muzycznym i robi to w bardzo dobrym stylu. Wokalista uchyla rąbka tajemnicy mówiąc, że szykuje nowe utwory, które będą w nieco innym stylu niż dwa pierwsze. Oczekujemy ich z niecierpliwością.

www.delphy.pl/SwojeMiejsce