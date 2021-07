Krakowskie Neal Cassady wróciło z nowym utworem

"Another Death By The River" to ponad pięciominutowa eklektyczna podróż przez najlepsze rockowe tradycje: 60's'owe klawisze i doors'owy puls, grunge'owe, brudne uderzenie w refrenie i potężna stoner'owa coda. A wszystko to podlane psychodelicznym kwasem. Wideoklip powstał we współpracy z malarką Agatą Kus.

Klip "Another Death By The River": https://youtu.be/Qb1XSaro2d8

"Another Death By The River" to opowieść o psychopatycznym mordercy, który żyje według schematu: zmienia oblicze jak kameleon, wabi ofiarę, zabija i znów przeobraża się, by złapać następną i powtórzyć cykl. Jest świadomy zła, które wyrządza, ale nie potrafi przełamać błędnego koła - znowu będzie musiał zabić. To utwór o wchodzeniu w kolejne toksyczne związki, pomimo wiedzy o nieuchronnej katastrofie, o powtarzaniu tych samych błędów, jakbyśmy żyli z ciążącym nad nami fatum.

Neal Cassady to energetyczna neo-psychodelia, ładne piosenki poddane garażowej obróbce – powykręcane i rozimprowizowane. Zespół ma na swoim koncie dwie płyty: debiutancki album "NIGHT HOWLER" (2015) oraz "Later Than You Think" (2018), który został wydany nakładem Music Is The Weapon. Mają za sobą ponad 80 koncertów, sesji radiowych (m.in. w Radiowej Trójce w ramach OFFSESJI), występ w warszawskiej Zachęcie, krakowskim Bunkrze Sztuki (współpraca z malarką Agatą Kus) i festiwalach Spring Break 2019, SOUNDRIVE 2016 i Jarocin 2017, Wianki 2020. Ostatni album został bardzo ciepło przyjęty w Polsce, a zespół znalazł się na liście nadziei na 2020 według magazynu Teraz Rock.