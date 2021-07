"Niewidzialna" Caroline Jop

"Bardzo zależało mi na tym, aby w „niewidzialnej” przedstawić problem wykluczenia niektórych grup społecznych, które wobec innych czują się dosłownie niewidoczne i niedocenione. Dlatego do udziału w teledysku zaprosiliśmy Olę Mandrygę z „Down the Road”. – opisuje wokalistka Caroline Jop – Ludzie z zespołem Downa często oceniani są w społeczeństwie wciąż przez pryzmat swojej choroby, a nie swoich umiejętności. Ola, mimo że jest chora, jest świetną baletnicą, przepięknie tańczy i chcieliśmy tym pokazać jej siłę i ogromną wrażliwość" – dodaje.

"Niewidzialna": https://youtu.be/NZDXkmUDxFY

Utwór „niewidzialna” to już siódma piosenka z debiutanckiego albumu Caroline Jop pt.: „Ventrem”, którego promocja trwa od kwietnia 2021 roku. Do dziś Jop zgromadziła grono wiernych fanów, a edytorzy Spotify i Tidala docenili jej twórczość, umieszczając utwory Jop na autorskich playlistach, w tym New Music Friday, Spotify EQUAL czy Pop Puls na Tidal. Piosenki Caroline Jop można usłyszeć na antenie wielu rozgłośni radiowych w kraju i za granicą.

Za siódmą piosenką z albumu Caroline Jop stoi songwriterka z Monika Wydrzyńska, która odpowiada także za najnowszy utwór Roksany Węgiel „Korona”, oraz producent muzyczny Michał Zachariasz, znany muzyk z duetu Jan Serce. Całość produkcji była koordynowana przez zespół pasjonatów z wytwórni muzycznej, inkubatora artystycznego dla wokalistów Delphy Records.

– Album ”Ventrem” jest przelaniem wszystkich moich emocji, całego mojego wnętrza (stąd tytuł). W utworach jestem obnażona, opowiadam o smutku i samotności, które towarzyszą mi na co dzień. Zbiór tych piosenek to opowieść o moim życiu wewnętrznym, które pełne jest niezrozumienia, zagubienia, tęsknoty i strachu przed nieznanym. – opisuje Caroline Jop.