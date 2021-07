Torture of Hypocrisy wróci z nową płytą

Album CD będzie dystrybuowany globalnie przez TOTAL METAL DISTRIBUTION (oddział Metal Scrap Records Inc.) oraz dostępny we wszystkich serwisach streaming’owych z opcją pre-save przed premierą. Album został nagrany w 2 studiach – studiu Black Team Media prowadzonego przez Michała Grabowskiego (Feto in Fetus) – mającego na koncie realizację dźwięku m. in. takich grup jak Vader, Marduk, Antigama, Batushka. Black Team Media wykonało również miks i mastering krążka. Ślady perkusji zostały zarejestrowane w Studiu Demontażownia prowadzonego przez Damiana „Fonsa” Biernackiego znanego z występów w zespołach Kabanos i Ereles. Płyta będzie wyprodukowana przy wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Braniewa.

Album HUMANUFACTURE ma prezentować esencję stylu i brzmienia zespołu, który ugruntował się 5 lat temu na krążku „RBMK-1000”. W nowym materiale, w tle 7-strunowych gitar, mocnego groove w sekcji rytmicznej oraz ciekawie zaaranżowanych wokali, mamy usłyszeć warstwę ambientów elektronicznych inspirowanych grami wideo, takimi jak seria Deus Ex czy Cyberpunk. Warstwa koncepcyjna materiału ma skupiać się na ukazaniu metafory przetwarzania i przeprogramowywania istoty ludzkiej we współczesnym społeczeństwie i skutków tego procesu – człowieka, który funkcjonuje jako „bateria” do zasilania PKB, jest zatruwany fake newsami przez mainstreamowe media i programami społecznymi jak np. chiński „Social credit system”. Na płycie znalazła się również jedyna w swoim rodzaju, prawie 10-minutowa industrialna opowieść pt. „Body Parts Reproduction Facility”. Albumem HUMANUFACTURE zespół ma podjąć próbę wniesienia nowej jakości w znaczenie metalu industrialnego, opierając go na atmosferze, ciężkości, surowości i ciekawych kompozycjach, w opozycji do muzyki przypominającej techno, która jest kojarzona z tym gatunkiem. Tak jak zawsze, zespół stempluje krążek jako wypełniony pierwszorzędnymi kompozycjami. Już 31 lipca odbędzie się premiera najnowszego klipu zespołu do utworu TECH-ADDICT zapowiadającego album HUMANUFACTURE.

TRACK LISTA:

1. SYNTHETIC ENTITY (0:38)

2. TECH-ADDICT (4:41)

3. HOMO GLOBALIS (4:31)

4. GDP SERFDOM (3:28)

5. SOCIAL CREDIT SYSTEM (5:52)

6. INFO WARS (2:55)

7. UNPERSON (4:30)

8. A MIRACLE OF LIFE (1:05)

9. BODY PARTS REPRODUCTION FACILITY (9:28)

10. MASS MURDER MECHANISM (LP version) (3:48)

11. DEEP STATE (2:48)