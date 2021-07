Michał Szczerbiec ma 'Problem'

Utwór jest rozwinięciem znanego powiedzenia "róbmy swoje". Bez względu na opinie innych, powszechny "hejt", należy nie schodzić z wytyczonego wcześniej szlaku do celu. Wielu osobom nie spodoba się nasza wizja na życie. Jest to ich problem, ale na pewno nie nasz.

"Problem": https://youtu.be/QYVA_wwW15I

"Przyjdzie na ciebie czas" to czwarta płyta w dorobku gitarzysty, kompozytora i aktora Michała Szczerbca. Nowe wydawnictwo zawiera 14 oryginalnych kompozycji utrzymanych w stylistyce pop - rockowej z polskimi tekstami.

Na płycie można znaleźć dużo gitarowego brzmienia, wpadających w ucho melodii granych na saksofonie (Arek Osenkowski). Gitarę basową do części utworów nagrał Tomek Zawadzki. Michał zajął się produkcją płyty oraz aranżowaniem instrumentów klawiszowych oraz perkusji. Nowe kompozycje to kolejne oblicze oraz poszukiwania nowych brzmień w twórczości gitarzysty. Po poprzednim melancholijnym albumie "The Last Scavenger" wraca z mocniejszymi brzmieniami oraz dynamiczną sekcją rytmiczną.