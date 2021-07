Warszawska Fera w drodze nad 'Morze'

Fera: "Zespół Fera został założony we wrześniu 2020 roku w Warszawie. Od samego początku naszym celem było tworzyć muzykę szczerze, zgodną z naszymi sercami, upodobaniami i z dużą dawką emocji. Nazwaliśmy się FERA, co oznacza bestię po łacinie, ponieważ chcemy zaskakiwać - a mamy do tego zestaw całkiem szalonych muzycznych charakterów.

"Podejdź": https://youtu.be/4geGgNC_shU



Naszą siłą jest energia jaką wydzielamy grając ze sobą. Ta energia, w połączeniu z coraz lepszym zrozumieniem siebie nawzajem, wspólnych wartości i celów, sprawia, że współpraca nad kompozycjami jest efektywna, a wyniki tej współpracy zawsze są ekscytującymi kombinacjami stylów każdego z nas.



Podstawą naszego grania jest rock. Jest w naszej muzyce wszechobecny. Na minialbumie zatytułowanym "Morze" będzie 5 utworów, w których zauważycie również inspiracje funkiem, hard rockiem, rockiem alternatywnym, jak również i latino czy disco.



Już teraz obserwujcie nas na Facebooku. Słuchajcie naszego singla "Podejdź". Nieście wieść, a już niedługo będziecie mogli zobaczyć pierwsze energetyzujące koncerty FERY w Warszawie".