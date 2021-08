Pianista Ignacy Wróblewski wyda "Duos"

Album Ignacego Wiśniewskiego zatytułowany „Duos” został nagrany jesienią ubiegłego roku w towarzystwie czterech wybitnych artystów, poruszających się w stylistyce różnorodnej muzyki improwizowanej. W nagraniach wzięli udział: Mikołaj Trzaska (saksofon), Marcin Januszkiewicz (śpiew), Olo Walicki (kontrabas) oraz Michał Bryndal (perkusja). Płyta ukaże się 20 sierpnia sumptem słowackiej wytwórni Hevhetia i będzie dostępna do kupienia w większości krajów europejskich, jak również w Japonii i Korei. Album zostanie wydany na płycie kompaktowej, winylu i w dystrybucji cyfrowej, jak również zostanie dołączona do wrześniowej prenumeraty magazynu Jazz Forum. Formacja wystąpi także premierowo 21 sierpnia na żywo podczas Hevhet Fest 2021 w Koszycach na Słowacji. Koncert odbędzie się w godzinach wieczornych w Kasárne/Kulturpark przy ul. Kukučínova 2.

"Jungle": https://youtu.be/MBMfccp2Y2M

Ignacy Wiśniewski do współpracy przy albumie „Duos” zaprosił wybitnych muzyków improwizatorów. W nagraniach wzięli udział: saksofonista Mikołaj Trzaska, kojarzony ze sceną yassową i awangardową, oraz zespołem „Miłość” funkcjonującym w latach 90-tych; wokalista Marcin Januszkiewicz, solista teatrów muzycznych i zwycięzca Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu; kontrabasista Olo Walicki, który rozpoczynał karierę grając z legendami polskiej sceny jazzowej, a obecnie tworzący we własnym, unikatowym języku muzycznym; oraz perkusista Michał Bryndal, współpracujący na co dzień z zespołem Voo Voo, muzyk, który w niezwykle energetyczny sposób łączy jazz, pop i world music.

Od początku pracy nad albumem „Duos” przyświecała mi myśl, aby zbliżyć się do abstrakcyjnego pojmowania muzyki, a swobodna improwizacja okazała się wymarzoną drogą do osiągnięcia tego celu. Bardzo ważne było dla mnie również wyjście poza algorytmy, które otaczają nas ze wszystkich stron. Nagranie płyty z moimi idolami, czyli Olo, Mikołajem, Marcinem i Michałem, wzniosły ten projekt na wysokość szczytów Kilimandżaro. Podobnie jak ta góra składa się z kilku wulkanów, tak ten album jest jednym wielkim masywem o pięciu kraterach, które tylko czekają na wybuch - opowiada o płycie Ignacy Wiśniewski.

Ignacy Wiśniewski to pianista, aranżer, kompozytor i doktorant na Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie pracuje ze studentami specjalności musical oraz jazz. Jest pianistą wykształconym zarówno klasycznie jak i jazzowo, komponuje muzykę do spektakli teatralnych i filmów. Ma na swoim koncie współpracę z teatrami dramatycznymi i muzycznymi w całej Polsce. Współpracuje również z aktorami, współtworząc recitale piosenki aktorskiej. Z własnym trio nagrał dwie autorskie płyty „Kantata Jazzowa” (2018) oraz „Jazz Shirim” (2016), który otrzymał miano Debiut Jazzowy Roku 2016.

Nagranie płyty Ignacy Wiśniewski „Duos” odbyło się w ramach programu stypendialnego ZAW Stoart.