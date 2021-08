Giorgio Fazer z nową płytą 'Gdy Rozum Śpi'

Opowiadane historie nie mają początku ani końca, są osobliwym strumieniem świadomości zatrzymanym w czasie. Nieznane są losy autora nagrania. Poszukiwania nie naprowadziły na żaden trop. Jedno było pewne - ten głos domagał się wybrzmienia.

"Powrót": https://youtu.be/cDB1ZqksOcc

Kolejne próby zrozumienia stanu umysłu tajemniczego mówcy sprawiły, że muzycy coraz głębiej wchodzili w jego świat, uświadamiając sobie jego złożoność, rozedrganie, zagubienie i brak logicznego rozumowania. Ten świat wymagał uspokojenia. “W historiach, które usłyszeliśmy, rozpoznaliśmy ducha naszych czasów - postępujące, obezwładniające szaleństwo. Doszliśmy do wniosku, że jedyne co możemy zrobić, żeby załagodzić ten stan to rozładować napięcia za pomocą dźwięków” - mówią muzycy. Publikując album, artyści podjęli próbę nawiązania kontaktu z autorem nagrań, żeby przekazać mu trochę otuchy. Wciąż czekają na odpowiedź.