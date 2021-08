Wrocławskie The Dog z drugą zapowiedzią nowej ep-ki

"Perspective od the Body Finder" opowiada o człowieku snującym fantazje na temat życia zwłok, które odnajduje w krzakach. Oto jak o kompozycji wypowiada się Maciek, gitarzysta zespołu: "Napisaliśmy ten kawałek z myślą o gitarze, basie, wokalu i perkusji. Kojarzy mi się z Will Haven".

Teledysk: https://youtu.be/qFcP5Km6KhI

Ep-ka "Body Finder" brzmi jak Faith No More, które jeździ na deskorolkach i wydaje się w Revelation Records. Trochę w tym Sheltera, trochę Life of Agony, trochę Take Offense, ale nie w stylistyce i odniesieniach tkwi siła owego wydawnictwa. Jedno jest pewne – takich przebojów wrocławska grupa dotychczas nie pisała. Każda z piosenek pojawiających się na nowej EP, łącznie z coverem The Cure, mogłaby wylądować na soundtracku do "Tony Hawk Pro Skater" albo w MTV, gdzieś pomiędzy Deftones a Pennywise.

Wciąż jest to hardcore, ale pisany na modłę popu, co pozwala postawić The Dog obok nowoczesnych kapel – takich jak Turnstile albo Higher Power – które redefiniują gatunek. Hardcore z dubowym feelingiem– skwitował Haldor Grunberg, właściciel Satanic Audio, producent Body Finder.

Materiał zarejestrowano w grudniu 2020 roku w Monochrom Studio, pod okiem Ignacego Gruszeckiego. Miksem i masteringiem zajął się ponownie Haldor Grunberg z Satanic Audio, który gościnnie pojawi się też w singlu “Slow Walk”.



Premierę EP zaplanowano na 10 września 2021 roku, ukaże się ona na CD nakładem Arcadian Industry. Winylowa wersja dostępna będzie pod koniec tego roku.