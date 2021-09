Dziś premiera nowej płyty Oleny

Minął zaledwie rok od wydania debiutanckiej płyty "W świetle gwiazd", a Olena zaskakuje nas kolejnym krążkiem. "R O S E" to odkrywanie nowych dźwięków i sposobów wyrażania emocji, jednocześnie jest kontynuacją podróży rozpoczętej na pierwszej płycie. "R O S E" jest mieszanką muzycznych fascynacji jazzem, soulem i rnb, jednocześnie dyskretnie nawiązuje do współczesnych hip-hopowych brzmień. Co ciekawe, zapowiedź tego muzycznego kierunku wyraźnie słychać na albumie "W świetle gwiazd", w utworach: "Letni Deszcz" i "Losing My Breath". Podobnie jak na pierwszej płycie, w brzmieniu "R O S E" obecne są skrzypce.

W swoich tekstach, Olena z dozą lekkiej ironii i humoru, bardzo subtelnym językiem porusza trudne, ale niezwykle aktualne tematy: samotność, krótkotrwałe relacje, szukanie miłości przez Internet, czy poczucie bezsilności we współczesnym, jakże zmiennym i niepewnym świecie. Część tekstów jest bardzo osobista, inne nawiązują do sytuacji wyobrażonych, przemyśleń wynikających z obserwacji znajomych i zupełnie obcych osób.

"R O S E" to delikatna róża, ale z kolcami. Jak twierdzi artystka, płyta może być w odbiorze kontrowersyjna, można ją albo pokochać, albo znienawidzić. "Do ostatniej chwili zastanawiałam się nad tytułami piosenek. Niektóre z utworów są do bólu szczere i kontrowersyjne. Opowiadam o relacjach takich na jedną noc i takich na dłużej, ale bez zobowiązań, o tęsknocie za bratnią duszą, o presji i stresie, o tym, jak sobie z nimi radzimy, albo i nie. Opowiadam o rzeczach, o których ludzie często boją się rozmawiać i mówić głośno. "R O S E" jest jak pamiętnik zebrany ze wspomnień pokolenia młodych ludzi."

Na płytę trafiło 9 utworów, z których trzy to oficjalne single promujące album: „Jesienny Low”, „Fake” i „Powiedz”. Dziś odbyła się premiera czwartego singla, na który trafiła kompozycja tytułowa "Rose": https://youtu.be/ryJuFe2rinM

Link do streamingu: https://id.ffm.to/rose

Olena o utworze "ROSE": "Piosenka opowiada o końcu relacji. To moment w którym odchodzisz i szukasz nowego miejsca dla siebie. Czujesz się jak samotna róża, delikatna, ale z kolcami. Chcesz zacząć wszystko od początku, ale nadal tęsknisz za byłym chłopakiem, dziewczyną. Mimo, że czujesz zmęczenie, smutek i rezygnację wiesz, że sobie poradzisz i idziesz dalej. ROSE jest o złamanym sercu i sile, która pozwala się odradzać i leczyć rany, którą ma każdy z nas".

Autorem zdjęć i montażu teledysku jest Jacek Wenclewski.

Prywatnie Olena słucha takich wokalistów jak: Rag’n’Bone Man, LAUV, Bazzi, często wraca do nagrań Amy Winehouse i Elli Fitzgerald. Uwielbia muzykę zespołu Queen, ceni Lady Gagę za jej jazzową odsłonę. W wolnym czasie, oprócz pisania muzyki tworzy swoją poezję. Jej imię po grecku oznacza „blask Księżyca”. W czerwcu 2020 roku ukazała się jej pierwsza płyta „…w świetle gwiazd…”.

Płytę można zamówić w Empiku pod linkiem:

https://www.empik.com/r-o-s-e-olena,p1280405936,muzyka-p