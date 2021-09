Kwartet ProForma zbiera fundusze na niezwykły projekt

Kwartet ProForma: "Kochani! Trzy lata temu nagraliśmy płytę z piosenkami Leonarda Cohena w tłumaczeniu Daniela Wyszogrodzkiego. Utwory zaprezentowane na albumie pochodzą (z jednym wyjątkiem) z okresu dojrzałej twórczości artysty, którego album „Ten New Songs” (2001) zyskał w Polsce ogromną popularność. Nagrany przez nas materiał do dziś jednak nie ujrzał światła dziennego (i nocnego) ze względu na kwestie proceduralne. Chcemy, żeby płyta ukazała się 5 listopada 2021 roku, ale aby to się udało, potrzebujemy Waszej pomocy! Musimy wykupić gotowy materiał od dużej wytwórni płytowej, która sfinansowała nagrania – po czym wycofała się z wydania płyty. W nagraniach wzięli udział znakomici goście – po jednej piosence zaśpiewali Kazik Staszewski, Roman Kostrzewski, Tomasz „Titus” Pukacki oraz Arkadiusz Jakubik. Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej nieszablonowej akcji crowdfundingowej".

Zbiórka funuszy NA PLATFORMIE CROWDFUNDINGOWEJ OdpalProjekt.pl.

Zwiastun płyty: https://youtu.be/-5chZC5-NQA