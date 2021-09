Wrocławskie ATME nad rzeką

ATME o utworze "River": "Życie jest jak rzeka, która płynie poprzez czas i przestrzeń. Nurt wody jest metaforą, ale i pierwotną siłą, kwintesencją harmonii praw fizyki i natury w czystej postaci. „The River” opowiada o tęsknocie i utraconych chwilach. Jest luźną refleksją nad przemijaniem i snem o zatrzymaniu w wieczność wspomnień o kimś bliskim. Czy mogliśmy wybrać inaczej? Czy może jak głoszą niektóre teorie, istnieje równoległy wymiar, w którym te historie miałyby inne zakończenie? Gesty i słowa tworzące relację, są jak miliony cząstek zderzających się i zmieniających układ wszechświata. Niech każda chwila będzie jak złoto. Dajmy się ponieść rzece".

"River": https://youtu.be/jK9W6EXE-Z4

ATME to istniejący od 2013 roku czteroosobowy skład z Wrocławia, połączony wspólną pasją do tworzenia autorskich aranżacji muzycznych. Każdy z członków zespołu szukał w muzyce siebie, poszukiwał odpowiedzi, drogi oraz ludzi, z którymi tę drogę mógłby przebyć.

„Nazwa Atmen, Atme, po niemiecku „Oddech” lub – Oddychaj, nawiązuję do Atmana - duszy, jaźni, oddechu. Pod inną nazwą ale w tym znaczeniu funkcjonuje też w innych kulturach, także słowiańskich. ATME dla nas, ma odzwierciedlać nasze podejście do tworzenia, ma być symbolem i ekstraktem tego co dzieje się kiedy przestrzeń miedzy nami wypełnia kreatywność, tworząc organiczne brzmienie, melodie, przesłanie i klimat utworów.

Muzyka ATME jest zakorzeniona w rocku i metalu progresywnym, ale nasze inspiracje sięgają także do elementów muzyki i kultury etnicznej. Słuchamy naprawdę wielu gatunków i twórców muzycznych.

Nasza muzyka ma być żywa, ma tworzyć harmonię między nami a otoczeniem - ma oddychać”.

Grupa ma na koncie trzy wydawnictwa studyjne: ep-kę „Forgiving Myself” z 2015 roku, album „State Of Necessity” z 2018 roku i ep-kę "Mantrakora" z 2021 roku.