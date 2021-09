Deine Lakaien wyda 'Dual +'

Podążając za artystyczną zasadą „przyczyny i skutku” ucieleśnioną na poprzedniej płycie „Dual” w nagraniu coverów utworów innych wykonawców i powiązanych z nimi autorskich kompozycji, na „Dual +” duet poszerzył ten koncept i skondensował go na jednym albumie.

"Nightfall": https://youtu.be/k93m4lpyyCs

Deine Lakaien: : „Podczas tworzenia 'Dual' myśleliśmy, że każdy nowy utwór będzie następował bezpośrednio po lub poprzedzał cover, do którego się odnosi”, wyjaśnia Ernst Horn. „Ten pomysł został odrzucony, gdyż nagrywaliśmy coraz więcej piosenek, co w końcu doprowadziło nas do stworzenia podwójnego albumu. Teraz dostrzegliśmy dobrą okazję, aby powrócić do tego pomysłu na „Dual +”, ponieważ nasz autorski utwór „Nightfall” jest muzycznie wyraźnie powiązany z „Set the Controls for the Heart of the Sun” Pink Floyd. W warstwie tekstowej jest to inny rodzaj kontrastu, ponieważ „Nightfall” opowiada o początku podróży w noc, podróży przez nieskończoną przestrzeń kosmosu do gwiazd, które symbolizują naszą tęsknotę za odległym domem."

Wraz z nowym albumem „Dual +”, DEINE LAKAIEN kontynuują imponujący proces twórczy, który zaowocował ich ciekawym pomysłem na poprzednie dwupłytowe wydawnictwo „Dual”. Jednak, gdy "Dual" ściśle przestrzegał zasady „przyczyny i skutku”, która zestawiała jeden cover na pierwszym albumie z zainspirowaną nim nową autorską piosenką na drugim krążku, „Dual +” zachowuje podstawową formułę, ale wydaje się być bardziej zwarty, wielowarstwowy i eksperymentalny, pozostawiając jednocześnie więcej miejsca na zrelaksowaną rozbieżność.

DEINE LAKAIEN to kultowy niemiecki mroczny duet. Jako legenda elektronicznej awangardy dokonał rzadkiego wyczynu bycia akceptowanym jako poważny wykonawca, a jednocześnie bycia popularnym przez ponad trzy i pół dekady.

Na swoim jedenastym albumie studyjnym „Dual +”, klasycznie wykształcony kompozytor i pianista Ernst Horn oraz wyjątkowy wokalista Alexander Veljanov dalej badają muzyczny kierunek, który duet przyjął na „Dual”, żartobliwie dostosowując niektóre ze swoich muzycznych inspiracji i przekształcając je na własne, ale zawsze z szacunkiem dla wersji oryginalnych. DEINE LAKAIEN pokazują również, że muzyka nie powstaje znikąd – tak jak Beethoven nie mógłby stworzyć swoich symfonii bez dzieł Bacha powstałych przed nimi.

Grupa Deine Lakaien istnieje od 1985 roku. Nazwa zespołu została zaczerpnięta z utworu 'Die genaue Zeit' niemieckich klasyków industrialu Einstürzende Neubauten. W 1986 roku ukazał się debiutancki album "Deine Lakaien", a kolejne wydawnictwa "Dark Star" (1991) i "Forest Enter Exit" (1993) zwróciły uwagę szerszej publiczności na zespół.

Dokonania zespołu z pierwszych 30 lat działalności podsumowują dwa wydawnictwa: "XXX. The 30 Years Retrospective" (2016) i "The 30 Years Retrospective: Live" (2018). Deine Lakaien zdobyli w latach 90-tych XX wieku sporą popularność w Polsce dzięki audycjom Tomasza Beksińskiego w radiowej Trójce.

1.Cradle Song

2. Nightfall

3. Set the Controls for the Heart of the Sun (Pink Floyd cover)

4. Self-Seeker

5. Run 2nd Version

6. Losing My Religion (R.E.M. cover)

7. Mr. DNA (DEVO cover)

8. Altruist

9. Fork

10. Wiegenlied (trad., Michail Iwanowitsch Glinka)