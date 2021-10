Trzecia zapowiedź nowej płyty Chemii

Jest to już trzeci po „Modern Times” i "Angina" utwór z ich nadchodzącego albumu „Something to Believe in” wyprodukowanego przez uznanego i wielokrotnie nagradzanego producenta, gitarzystę i autora tekstów Andy’ego Taylora (Duran Duran, The Power Station, Reef). Andy Taylor, poza własnymi zespołami, wyprodukował także przeboje dla takich artystów jak m.in.: Thunder, Rod Stewart, The Ting Tings i The Almighty.

Klip „The Widows Soul”: https://youtu.be/ZUb4CrpP938



Nowy singiel CHEMII zatytułowany „The Widows Soul” został nagrany w Londons Baltic Studios i w refrenie możemy usłyszeć chóry w wykonaniu wspomnianego Andyego Taylora.



W międzyczasie zespół postanowił złamać widoczną w poprzednich koncepcję nawiązującą do tzw. filmów drogi. Aby zrealizować ten zamiar muzycy polecieli do Turcji, żeby nakręcić materiał do klipu. Kapadocja słynie z jaskiń, wąwozów oraz z drążonych w skałach pomieszczeń - piękno tych miejsc zobaczymy w najnowszym video.



Frontman CHEMII Łukasz „Luke” Drapała powiedział: „Chcieliśmy nakręcić wspaniałe krajobrazy oddające orientalny charakter tego utworu i jak zwykle z pomocą przyszedł współpracujący z nami angielski reżyser Adam Berker. Znaleźliśmy niesamowitą część Turcji, w okolicach Kapadocji, która była bardzo wyjątkowym i magicznym miejscem do filmowania".



Wojtek Balczun, gitarzysta i założyciel Chemii: "Utwór i teledysk utrzymane są w trochę poważniejszym tonie. Chcieliśmy też, aby muzyka, zachowując swój rockowy charakter „oddychała”. Włożyliśmy wiele emocji w tę kompozycję i mam nadzieję, że nasi fani tak właśnie odbiorą „The Widows Soul”".



W Polsce singiel zostanie wydany przez przez DCM Records, z dystrybucją firmy Absolute Distribution przy współpracy z polskim Metal Mind Productions. Kolejną nowością jest zmiana daty premiery płyty „Something to Believe in”, która ukaże się 18 lutego. Zespół wierzy, że będzie to dobry moment, aby pojechać w odkładaną już od dwóch lat trasę koncertową.