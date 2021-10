Gitarzysta Michał Szczerbiec poszedł va banque

"Przyjdzie na ciebie czas" to czwarta płyta w dorobku gitarzysty, kompozytora i aktora Michała Szczerbca. Nowe wydawnictwo zawiera 14 oryginalnych kompozycji utrzymanych w stylistyce pop - rockowej z polskimi tekstami.

"Wszystko albo nic": https://youtu.be/LaQxb1v7Ggk

Na płycie można znaleźć dużo gitarowego brzmienia, wpadających w ucho melodii granych na saksofonie (Arek Osenkowski). Gitarę basową do części utworów nagrał Tomek Zawadzki. Michał zajął się produkcją płyty oraz aranżowaniem instrumentów klawiszowych oraz perkusji. Nowe kompozycje to kolejne oblicze oraz poszukiwania nowych brzmień w twórczości gitarzysty. Po poprzednim melancholijnym albumie "The Last Scavenger" wraca z mocniejszymi brzmieniami oraz dynamiczną sekcją rytmiczną.

Michał Szczerbiec - gitarzysta, wokalista, kompozytor, tekściarz, aktor. Doceniany przez krytyków oraz publiczność, kilkukrotnie wyróżniany w konkursie gitarowym „Solo Życia” organizowanym przez Mieczysława Jureckiego (ex-Budka Suflera). Michał ma za sobą występy jako headliner na: VIII Ochota Blues Festival, XIII Praski Blues, Warsaw Guitar Night. Na przestrzeni lat dzielił scenę z takimi artystami jak: Leszek Cichoński, Krzysztof Ścierański, Janek Pentz czy Najlepszy Przekaz w Mieście. Jest autorem wielu kompozycji instrumentalnych publikowanych m.in. w książce z płytą CD – „Wojny Gitarowe” 2009 i 2011 wydawnictwa Absonic. Zafascynowany klimatem lat 60. kreuje własne około bluesowe brzmienia. Ma na koncie trzy płyty sygnowane jego imieniem i nazwiskiem. Ostatnia z nich, zatytułowana "The Last Scavenger" powstała we współpracy z Arkiem Osenkowskim i Wojciechem Madajskim.