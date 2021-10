Projekt Chanel wieszczy 'Koniec'

"Koniec 2021" to nowa wersja utworu "Koniec", z którym Projekt Chanel (jeszcze pod nazwą Chanel) wystąpił na festiwalu w Opolu w 1991 roku.: https://youtu.be/cp0pU2Turqk

Justyna Młynarska (wokal): „Zaczęliśmy razem grać 30 lat temu. Marcin Bogusz komponował, a Darek Olejniczak pisał teksty. Tworzyliśmy zgrany team. Nie mieliśmy tylko nazwy i któregoś dnia wymyśliłam Chanel.

Utwór „Koniec” utorował nam drogę do konkursu „Debiuty Opole 91”. Nie wygraliśmy, gdyż nasz muzyka i image zupełnie odstawały od reszty prezentowanych artystów. Publiczność przyjęła nas bardzo dobrze, ale jury zdecydowało inaczej: https://www.youtube.com/watch?v=0UP3YPUaR28

Po Debiutach zagraliśmy jeszcze kilka koncertów i nasze drogi się rozeszły. To były trudne czasy transformacji i nie wiedzieliśmy co z nami będzie. Mieliśmy po 20 lat, a zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. Każdy z nas ruszył w swoją stronę świata, by po 30 latach znów tworzyć razem. Nasze drogi znów się zeszły. To co teraz usłyszycie jest efektem współpracy Marcina Bogusza i Darka Olejniczaka”.

Marcin Bogusz (lider/wokal/gitara): “Do reaktywacji przekonała mnie Justyna, po tym jak festiwal Opole upublicznił nasz występ na kanale YouTube. Ludzie bardzo emocjonalnie reagowali na ten numer, więc postanowiłem nagrać go jeszcze raz, tylko dla nich. Nie myślałem wtedy o epce lub pełnym albumie. Do tego znowu zmusił mnie entuzjazm i zaangażowanie osób, które tworzą teraz tak zwany obóz Projeku Chanel. Kompozycje i teksty, to prawda, emocje, szczerość. Jest to odzwierciedlenie mojej duszy, mojego życia. Z Darkiem Olejniczakiem, rozumiemy się bez słów. Często Darkowi mówię o czym bym chciał, żeby był tekst, a on ubiera to w piękne słowa. Tak pracowaliśmy, pracujemy i będziemy ze sobą pracować. To wspaniały poeta i wielkiej wrażliwości. Czuję się zaszczycony pracować z takimi ludźmi, którzy zmieniają moje życie, które zmierza kierunku światła”.

Projekt Chanel pracuje obecnie nad pierwszym albumem studyjnym, który ukaże się w pierwszej połowie 2022 roku.

Tracklista ep-ki „Jestem”: