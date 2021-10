Szczecińska Scylla zamknęła cykl 'Apex+Beneath'

Scylla: "Prezentujemy wam lyric video do utworu "BURN" podchodzącego z naszej płyty "APEX+BENEATH". Twórcami teledysku jest zaznajomiona ekipa Rock-it.tv która przeszła samych siebie, jeśli chodzi o poziom graficzny klipu. Sam utwór otwiera nasz set koncertowy i świetnie się spełnia w tej roli. Warstwa liryczna to czysta mizantropia i krytyka współczesnego społeczeństwa. Utworem tym zamykamy cykl "APEX+BENEATH". Obecnie powstają nowe utwory. Pierwszy z nich będzie miał premierę pod koniec 2021 roku, a następny na początku 2022".

"Burn": https://youtu.be/hO3rq-vjJ0A

Album „Apex+Beneath” ukazał się 15 listopada 2019 roku.

Scylla to połączenie różnych fascynacji muzycznych i różnych osobowości, a wypadkową tego tygla jest muzyka ciężka, tłusta, delikatnie przeplatana dźwiękami dobywającymi się z dna piekła oraz wokalami do których pasuje malarstwo Beksińskiego i odgłosy z rzeźni. Na scenie Scylla to wulkan energii i perfekcja wykonawcza, a dla publiczności uczta dla ucha i strzał adrenaliny prosto w serce.

Zespół do tej pory zagrał mnóstwo koncertów w Polsce i kilka za granicą. Do największych sukcesów należy zaliczyć występy na dużej scenie Metalfest 2013, Castle Party w Bolkowie 2014, scenie Lecha na Woodstock Festival 2016. Ponadto sukcesem jest nagranie własnym sumptem 2 płyt oraz kilku teledysków, które cieszą się dużą popularnością. Płyty zebrały same pozytywne recenzje tak w podziemnych zinach jak i w ogólnopolskich magazynach muzycznych.