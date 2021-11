Grupa MANCHESTER wydała nowy singel "Dobrze że jesteś"

Muzycy zespołu Manchester przyzwyczaili ostatnimi czasy swoich fanów, do udostępniania im przynajmniej jednego nowego singla w roku. Nie inaczej jest w 2021. Manchester cały czas kroczy rockową ścieżką, a kolejnym na to dowodem jest utwór "Dobrze że jesteś".

"Dobrze że jesteś": https://youtu.be/9fdVII_qArs

Zespół powstał w 2006 roku i od tego czasu zdobył wiele wyróżnień m.in. nagrody publiczności i internautów na Festiwalu TOPtrendy. Był dwukrotnie nominowany do Super Jedynki na Festiwalu Polskiej Piosenki W Opolu oraz do nagrody Bursztynowego Słowika. Od 2018 roku zespół występuje z wokalistą Maciejem Zadykowiczem, z którym nagrał do tej pory 5 singli.

Najnowszy utwór ,,Dobrze że jesteś” opowiada o tym że, mimo iż pojawiają się w nas różne wątpliwości, mamy gorsze dni, nie wszystko układa się tak jak sobie to wymyśliliśmy, to wspaniale jest mieć osobę, dzięki której po powrocie do domu możemy się odciąć, porozmawiać, zapomnieć.

W warstwie muzycznej zespół postawił na gitarowe, przebojowe granie, z którego jest dobrze znany. Melodyjny refren to wizytówka tego zespołu i nie inaczej jest tym razem. Na pewno zapadnie wam w pamięci i nie raz zanucicie go w ciągu dnia.