Poznańskie DiscoPogo zaprasza do zabawy na poważnie

Zespół istnieje od 2015 roku i ma swoją bazę operacyjną w Poznaniu. W grudniu 2016 wydali album EP "DiscoPogo" z 4 autorskimi utworami, natomiast we wrześniu 2019 ukazał się drugi EP "All Inclusive", z 5 autorskimi utworami.

Klip "Nasz Klient, Nasz Funk: https://youtu.be/moaVvqbX5kw

Motto DiscoPogo brzmi: Bawimy się na poważnie! Z pozoru paradoksalne, jednak najlepiej oddaje postawę zespołu, który lubi się bawić tworząc muzykę która nigdy się nie nudzi.

Zespół powstał z inicjatywy Vincenzo Corsini który, po występach jako gość Strachów na Lachy i po nagraniu utworu "My name is Jeżyce" razem z Kamilem Durskim z Atlvnta i z "Kuzynem" z Pidżamy Porno, zdecydował założyć własny zespół.

Po zwycięstwie w festiwalu Dobrze Rockująca Sobota w Opalenicy i zagraniem z tego tytułu przed Romantykami Lekkich Obyczajów i Pudelsami, wiele festiwali i lokali w całej Polsce czekało na ich występ w 2020 roku, jednak pandemia przełożyła wszystkie plany.

Teraz DiscoPogo jest w blokach startowych z mnóstwem nowych kawałków i jeszcze większą energią! Na koncertach DiscoPogo można posłuchać utwory z najnowszej płyty i popularne wśród fanów "Ona nie tańczy", "My name is Jeżyce", oraz utwory pierwszego i drugiego wydawnictwa zespołu, takie jak "All Inclusive", "Starość nie młodość" czy "Move your bodhi".

W związku z tym, że każdy członek zespołu ma inne doświadczenia i gusty muzyczne, kapela nie zamyka się w kręgu jednego gatunku, tworząc utwory różnorodne a jednak współgrające między sobą.



Członkowie zespołu:

Vincenzo Corsini – wokal

Michał Błaszak - gitara basowa

Marcin Bazanowski – perkusja

Mariusz Henschke - gitara elektryczna

Marcin Wyrwiński - instrumenty klawiszowe.



Koncert DiscoPogo składa się z utworów z pogranicza rocka, funku, ska, a nawet dance, nawiązujących do przeróżnych tradycji muzycznych, tak by ciągle bawić i zaskakiwać publiczność. Spójnym elementem występu są zabawne, ale nie pozbawione głębi teksty, rockowa energia i rytm przy którym chce się tańczyć.