Megi H z drugą zapowiedzią debiutanckiej płyty

– Piosenka “Givin’ up on” you powstała w bardzo burzliwym emocjonalnie okresie mojego życia, kiedy wszystko zaczęło się sypać i nie bardzo wiedziałam, co będzie dalej. Nie chodzi tutaj tylko o relacje z innymi ludźmi, ale o wydarzenia, wspomnienia, w których tkwiłam, bo nie miałam odwagi ich porzucić i się od nich odciąć – mówi Megi H – Pewnego dnia wśród natłoku wszystkich emocji – tych dobrych i tych złych – usiadłam i zaczęłam śpiewać w myślach, tworząc tekst, który jest tekstem obecnego singla „Givin’ up on you”. To utwór uniwersalny, który ma głębsze przesłanie. To piosenka o relacjach międzyludzkich, nie koniecznie dotyczących związku, ale także toksycznych znajomości, w których z początku wszystko jest idealnie, jednak po pewnym czasie coś się psuje. Z drugiej strony utwór ten jest również o rzeczach, wydarzeniach, w których tkwimy. Puentą piosenki jest to, że każdy z nas ma w sobie siłę, żeby zostawić przeszłość za sobą, odciąć się od niej i zrobić krok, dwa, trzy do przodu – wyjaśnia artystka.

"Givin' up on you": https://youtu.be/NK42esbvfso

Megi H to wokalistka z Żywca obdarzona mocnym głosem i niepowtarzalną charyzmą. We współpracy z wytwórnią muzyczną Delphy Records, która pomaga młodym artystom w kreowaniu swojego materiału muzycznego, wydała już dwa single, przymierza się także do stworzenia debiutanckiego albumu. Zgodnie z założeniem album będzie promowany także na międzynarodowych rynkach muzycznych.

– Już niedługo będę zaczynać pracę nad swoim pierwszym albumem. Chciałabym, aby ten album pojawił się nie tylko na polskim rynku muzycznym, ale także na niemieckim, austriackim i szwajcarskim, a w przyszłości również na innych rynkach międzynarodowych. Moim marzeniem jest też koncertowanie z własnymi utworami. Chciałabym, aby moja muzyka, piosenki były dla odbiorców podporą w chwilach zwątpienia, żeby dawały ludziom nadzieję, na to, że mimo iż teraz jest trudno, to przyjdzie taki czas, kiedy się to zmieni.

Debiutancki singiel pt.: „Flames of life” opublikowany pod pseudonimem Creiscia 10 maja 2021 roku spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem słuchaczy. Do tej pory utwór odsłuchano ponad 10 000 razy w serwisie YouTube. Za sukcesem piosenki stoi songwriterka Zuzanna Ossowska oraz producent muzyczny Mateusz Kosmaciński. Bardzo dużą rolę w warstwie tekstowej i kompozycyjnej zarówno pierwszego, jak i drugiego singla „Givin’ up on you” odegrała sama wokalistka.

– Podczas tworzenia utworu towarzyszyły mi emocje rezygnacji, smutku, żalu, ale i radości, pogodzenia się z tym, co było oraz nadziei na to, że będzie lepiej. W momencie, kiedy stworzyłam tekst tej piosenki, stwierdziłam, że mi się ona nie podoba i że nadaje się tylko do szuflady. Kilka miesięcy temu, kiedy nabrała ona uniwersalnego znaczenia, postanowiłam, że chcę, aby właśnie ta piosenka ujrzała światło dzienne– wspomina artystka.

Megi H oprócz tego, że ma w sobie mnóstwo zaraźliwej muzycznej energii, swego czasu była także aktywną rowerzystką. 7 lat temu przejechała na rowerze trasę Camino de Santiago z Lourdes we Francji przez Santiago de Compostela do Fatimy. Wokalistka deklaruje, że bardzo chciałaby wrócić do tej pasji.