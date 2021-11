Nowakowsky dziś jest tu

Mateusz Nowakowski, pseudonim Nowakowsky – wokalista, gitarzysta i kompozytor. Tworzy i śpiewa zarówno po angielsku jak i w ojczystym języku. Jego utwory doskonale oddają pop-rockowy klimat przeplatany elementami soft rocka oraz cięższego grania gitarowego, są unikalnym połączeniem wpadających w ucho melodii i życiowych tekstów.

"Dziś jestem tu": https://youtu.be/d2LeRVdL6eQ

W życiu wokalisty muzyka obecna była od najmłodszych lat. Świadomość muzyczna młodego Nowakowskiego kształtowała się na twórczości rodzimych oraz zagranicznych artystów. Spośród polskich wykonawców i zespołów szczególne miejsce w jego sercu zajmują: Tadeusz Nalepa, Czesław Niemen, Grzegorz Ciechowski, Dżem, Budka Suflera, Perfekt. Zagraniczni twórcy, którzy odcisnęli muzyczne piętno na twórczości Nowakowskiego to m.in. Eric Clapton, B.B. King, Whitesnake, Queen.

Pierwsze aktywności muzyczne to mniejsze i poważniejsze występy uświetniające wydarzenia rodzimej społeczności i idąca za tym rodząca się lokalna popularność. Następnie założenie pierwszej kapeli blues-rockowej i czas wyborów człowieka wkraczającego w dorosłość. Nie zawsze właściwych. W wyniku takich właśnie rodząca się osobowość muzyczna została odsunięta na boczny plan na rzecz nietrafionych studiów i ciężkiej pracy w kopalni. Doświadczenia te pozwoliły jednak dojść do głosu skrywanym pasjom artysty. Przełomem w jego życiu był koniec roku 2020. Wtedy to postanowił porzucić dotychczasowe zajęcie, by zostać barberem. Początkowo brawurowy życiowo ruch zadziałał niczym terapia. Dzięki ludziom, którym spotkał na barberskim fotelu oraz wsparciu przyjaciół, co raz bardziej zaczyna również myśleć o karierze muzycznej. Bierze udział w warsztatach wokalnych, a także rozwija kunszt w zakresie emisji głosu.

Scena to bez wątpienia żywioł Mateusza Nowakowskiego, to na niej daje upust swoim emocjom podczas udziału w koncertach, na które jest zapraszany jako wokalista. W dorobku artysty znajduje się szereg coverów zyskujących coraz większą rzeszę sympatyków. To również pełna szuflada tekstów i kompozycji czekających na swój moment. Najnowsza, własna propozycja Nowakowskiego natomiast, to singiel "Dziś jestem tu", który nawiązuje w całości do jego życiowej drogi. Utwór ten to ponad 3 minuty dobrej muzyki wypełnionej pop-rockowym brzmieniem, w której artysta wzorowo zdaje egzamin z muzycznej dojrzałości. Praca nad singlem to również początek współpracy z wieloma doskonałymi muzykami i aranżerami oraz zapowiedź debiutanckiej płyty.