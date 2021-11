Dildo Baggins w duecie ze Swiernalisem

"Wstyd, Wstyd, Wstyd" to jeden z najbardziej osobistych utworów Dildo Bagginsa z jego debiutanckiej płyty „Dla wszystkich dziewczyn, nie dla wszystkich chłopców” (2021). Aby podkreślić wyjątkowy charakter i rolę tego utworu, Dildo nagrał jego nową wersję zapraszając do duetu Pawła Swiernalisa - podopiecznego wytwórni Kayax, znanego z takich utworów jak “Blizny” czy “Tango” w duecie z Sarsą. Efektem spotkania tych dwóch nieoczywistych i obdarzonych wyjątkową wrażliwością artystów jest mieszanka pięknych jesiennych dźwięków - idealny akompaniament w długie jesienne wieczory.

"Wstyd Wstyd Wstyd": https://youtu.be/x2wuoSAWum0

Dildo Baggins tak mówi o samym utworze: „Szukając inspiracji przeszukuje wspomnienia i wyszukuje tych chwil, które w jakiś sposób odciskają piętno. Poszukuję w swojej papierowej głowie takich momentów, które towarzyszą mi przez całe życie bez względu na to czy tego chcę czy nie. Staram się je przywołać, aby poczuć ich smak, aby go opisać go na nowo. Nie gustuję w tych przesłodzonych momentach, bardziej inspirujące są dla mnie wspomnienia przepełnione goryczą, które wykrzywiają twarz za każdym razem gdy o nich pomyśle. Trochę jak dziecko liżące cytrynę i dziwiące się za każdym razem, że efekt jest dokładnie taki, a nie inny. Zabawne, że w tych zabawach ze złymi wspomnieniami jest to, że w ich tle pojawia się zawsze jedno i to samo mroczne uczucie wstydu. Wstydu, przed którym nie ma ucieczki. I właśnie Wstyd, Wstyd, Wstyd to próba przywołania i poradzenia sobie z tymi chwilami. Ta piosenka jest dla mnie wyjątkowa bo wiem, że również Wy wszyscy bez wyjątku, bez względu na to kim jesteście i jakie życie prowadzicie, też macie takie wspomnienia, które powracają z niechcianym dreszczem”.

Utworowi towarzyszy animacja wykonana przez niesamowicie kreatywny duet dziewczyn z gdańskiego Studia Lepiej. Inspiracją do tego ruchomego obrazka była przede wszystkim estetyka samego Dildo Bagginsa, którą słuchacze mogli poznać dzięki poligrafii albumu „Dla wszystkich dziewczyn, nie dla wszystkich chłopców” autorstwa Grzegorza Szymy. Ilustracje stworzone przez Anetę Bułę ze Studia Lepiej bazowały na zdjęciach z sesji zdjęciowej promującej singiel. Sama sesja odbyła się w bardzo klimatycznej scenerii jednego z podwórek na warszawskiej Pradze, a osobą stojącą za obiektywem był Tomek Łączyński - fotograf świetnie ukazujący silne osobowości w przestrzeni miejskiej.

Pod pseudonimem i maską Dildo Bagginsa ukrywa swą twarz Bartosz „Administratorr” Marmol, który znany jest na rodzimym rynku muzyki alternatywnej z takich zespołów jak Administratorr, Administratorr Electro, Lesław i Administratorr. Dildo Baggins to najnowsza odsłona jego bogatej twórczości jako wokalisty, tekściarza i autora muzyki, w której prezentował będzie bardziej przestrzenne i akustyczne utwory. Za produkcję i realizację muzyki Dildo Bagginsa odpowiadają Robert i Magda Srzedniccy ze studia Serakos.