Pan Ba w wyjątkowym solowym projekcie

Alek: Choć skutecznie obrzydzona w szkole poezja zajmuje w księgarniach zazwyczaj tylko skrawek półki, wierzę, że odczuwana nie interpretowana wciąż potrafi ona otwierać drzwi do światów obok, co fascynujące u każdego za tym wejściem kryje się co innego. Pomysł na projekt “Przebiśniegi” zaczął się od napisania dramatu wierszem współczesnym, potem powstało słuchowisko z udziałem rewelacyjnych aktorów takich jak legenda dubbingu Miriam Aleksandrowicz, Waldemar Obłoza, Marta Kurzak z Teatru Polskiego czy Michał Ziembicki (odtwórca jednej z głównych ról w popularnym spektaklu “Pikantni” obok Anny Muchy i Barbary Kurdej-Szatan). Równolegle stworzyłem 8 autorskich piosenek zamykających ten świat utkany w dużej mierze z moich retrospekcji, refleksji i wspomnień.

"Przebiśniegi" to opowieść o trzech parach i czterech obliczach miłości albo…Czy księdzu wolno się zakochać? Kiedy miłość kończy się śmiercią, kiedy życiem, a kiedy życie miłością?

"Przebiśniegi": https://youtu.be/GJDq47hQKCM

Akcja słuchowiska, osadzona jest w świecie realnym i magicznym zarazem, gdzie osoby mówią i myślą wierszem, lecz ich charakter i problemy pozostają autentyczne. Miejscem, w którym rozgrywają się “Przebiśniegi” jest prawdopodobnie niewielkie miasteczko, do którego po odbyciu seminarium wraca młody brunet by objąć miejscową parafię.

Miłość, przyjaźń, wybory i czas są głównymi wątkami dramatu, a może jedynie tłem dla tego co mniej definiowalne, przemycone w poetyckich metaforach, piosenkach i sennej, retrospektywnej atmosferze.

W słuchowisku znajduje się 8 autorskich piosenek, które dopełniają fabuły dramatu jednocześnie tworząc całkowicie samodzielny cykl. Stylistyka utworów to swobodna fantazja na temat różnych gatunków, muzycznych światów, brzmień, chwil, miejsc, sierpnia, namiętności, powstawania gwiazd, końców ścieżek i papierowych ptaków. Każda z piosenek jest inna ale wspólnie rysują obraz dziwnego lata.

Całe słuchowisko oraz single z malarskimi tłami na bazie obrazów olejnych Iwony Golor znajdują się na kanale YouTube “Pan Ba”, wszystkie piosenki są dostępne na platformach streamingowych w albumie “Przebiśniegi” Pana Ba.

Alek: Ideą projektu była jego całkowita dostępność. Chciałem dotrzeć do słuchaczy, którzy odczują świat “Przebiśniegów” i rzecz jasna zrobią to całkowicie po swojemu.

Początkiem solowej twórczości Pana Ba (Alka Baszuna) - warszawskiego autora piosenek, poety i producenta muzycznego tworzącego w duchu DIY, wokalisty i multiinstrumentalisty poza zespołem Retrospektakl (m.in. I miejsce na Festiwalu Twórczości Korowód 2015), którego jest współliderem, była bardzo dobrze przyjęta przez redaktorów piosenka o klubie “Retrospekcja” (m.in. emitowana kilkakrotnie w radiu Nowy Świat) oraz cykl piosenek dla dzieci “Muzyka z Planety”. Obecnie artysta pracuje nad solowym albumem.

Foto: Firma portretowa Iwony Golor