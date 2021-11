Karo Glazer nagrała świąteczną piosenkę

Dziś piosenka trafiła na platformy streamingowe oraz do wszystkich salonów sieci Top Hi-Fi, w których przez cały okres przedświąteczny będzie można odsłuchać piosenkę oraz obejrzeć teledysk w iście audiofilskich warunkach, na najlepszym światowym sprzęcie, w specjalnie do tego stworzonych studiach.

"So This Is Xmas": https://youtu.be/ASg3wC4Aqys

Jeżeli kochacie magiczną atmosferę Bożego Narodzenia, ciepło rodzinnych świąt i romantyczne wieczory przy kominku, “So This Is Xmas” jest dla Was i od pierwszych dźwięków poczujecie iście wigilijny nastrój.

Karo Glazer: “Napisanie nowej, świątecznej piosenki to dla każdego artysty nie lada wyzwanie, ale z “So This Is Xmas” było inaczej. Napisałam ją na nowojorskim lotnisku JFK. Był 22 grudnia i wracałam do Polski na święta. Uwielbiam lotniska tuż przed świętami i często zdarza mi się w tym okresie być właśnie w podróży. Tego dnia obserwowałam jak odlatują kolejne samoloty: Delhi, Paris, Dubai, Warsaw. Nieznajomi sobie ludzie uśmiechali się życzliwie do siebie, składając sobie życzenia w różnych językach. Czuło się duchowość i dobro w powietrzu - prawdziwa magia świąt i nagle melodia “So This Is Xmas” przyszła do mnie sama. Wyciągnęłam telefon, włączyłam dyktafon i pół roku później nagrałam z moim zespołem finalną wersję. To nieprawdopodobne, ale naprawdę mieliśmy w tym roku w lipcu święta i “So This Is Xmas” działało jak zaklęcie.”

W październiku cyfrową premierę miał NORMAL - zremasterowany, debiutancki album Karo Glazer, oryginalnie wydany w 2009 r przez niemiecki label JARO medien i do tej pory nie był dostępny w światowych streamingach. Po jego wydaniu, tylko w samych Niemczech sprzedano ponad 11 tysięcy płyt CD. To była wielka niespodzianka dla debiutującej wtedy artystki, która dzięki tej płycie rozwinęła skrzydła i swoją międzynarodową karierę. Po premierze płyty Karo zagrała z zespołem ponad 70 koncertową trasę po całej Europie, grając na takich festiwalach jak m.in.: Jazz Baltica, Schleswig Holstein Musik Festival, Festival du Bout du Monde czy Open’er Festival.

Na płycie można usłyszeć plejadę polskich jazzmanów m.in.: Bernarda Maseli, Krzysztofa Ścierańskego i Piotra Schmidta.

Lars Danielsson po premierze NORMAL napisał: „Karo Glazer jest jedną z najbardziej utalentowanych młodych wokalistek, jakie słyszałem od lat!” a Jan Ptaszyn Wróblewski w radiowej Trójce dodał: „Im dłużej słucham płyty Normal, tym bardziej mi się podoba - fenomenalna!” Niemieckie Kulturspiegel pisało o Karo: „Ta atrakcyjna Polka mówi o sobie, że jest białą wokalistką z białym, słowiańskim głosem, a prawda jest taka, iż cztery oktawy głosu, pozwalają jej scatować niczym największym divom amerykańskiego jazzu.”