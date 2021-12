Szeptucha wymówiła zamowy

Zamowy to krótkie słowne zaklęcia mające na celu uzdrawianie oraz tytuł płyty zespołu Szeptucha. Utwory ostatecznego kształtu nabierały w Orli, miejscowości gdzie przyjmuje i leczy najprawdziwsza Szeptanica. Zbiór ośmiu kompozycji zabiera słuchacza w tajemniczy świat magii Podlasia opowiadając o pięknie dziewiczej przyrody, wierzeniach i tradycjach rodem z wielokulturowego, nieskażonego rejonu. Białostoccy muzycy nie zamykają się w żadnych muzycznych ramach. Echa starych tradycji przeplatają się z nowoczesnymi brzmieniami, które w połączeniu niebanalną acz przystępną warstwą tekstową tworzą niezwykle magiczną i energetyczną całość. Premierowy multiklip, składający się z trzech utworów w krótkim czasie przekroczył 16 tys. odsłon w serwisie YouTube. Piosenka „Szeptanica”, tuż po premierze weszła do poczekalni listy przebojów Polskiego Radia Białystok, by już w kolejnym notowaniu znaleźć się na jej pierwszym miejscu broniąc go nieprzerwanie już pięć tygodni. „Zamowy” w październiku były płytą tygodnia, a utwór „Szeptanica” znalazł się na liście przebojów białostockiego radia Akadera.

W drugiej połowie listopada album doczekał się fizycznego wydania. Na drugą połowę stycznia 2022 roku planowany jest promocyjny koncert na którym mają pojawić się nowe, niepublikowane kompozycje. Wiosną powstanie klip do kolejnego utworu z płyty.

"Szeptanica, Próg, Uroki": https://youtu.be/Y_8XQqxfqCo