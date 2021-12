Oświęcimski duet Ultrasonic poniósł 'Karę'

Ultrasonic: "Teledysk zrealizowany został przez Studio Burza z Warszawy w ostatni ciepły weekend tego roku w Budach Ciepielińskich nieopodal Serocka. W rolę głównej bohaterki teledysku wcieliła się Aleksandra Kowalska. "Kara" to swobodna interpretacja sytuacji, w której nasze oczekiwania zderzają się z rzeczywistością, w której nie możemy się odnaleźć, której musimy się poddać. Tekst, którego autorką jest Katarzyna Sulej, można odczytywać na kilka sposobów, podobnie jak teledysk, w którym nic nie jest jednoznaczne. Resztę,chcemy pozostawić widzowi".

"Kara": https://youtu.be/bpmiyaohdiY

W skład Ultrasonic wchodzą: Kamila Sibik oraz Janusz Majcherek. Zespół powstał w 2018 roku. Oprócz koncertów w Polsce mają za sobą kilka występów w Gruzji m.in. na festiwalu w Udabno w 2019r. Muzyka którą tworzą to mieszanka elektropopu, synthwave’u, przestrzennej muzyki elektronicznej oraz klimatów alternatywnych. We wrześniu tego roku ukazała się pierwsza płyta Ultrasonic. To muzyczna opowieść zawarta w 10 utworach. Teksty na albumie „Ultrasonic” opowiadają o poszukiwaniu siebie, swojej własnej drogi, jak i bezsilności wobec losu. Okres pandemii mocno się przyczynił do nastroju, który słuchać na tym albumie.