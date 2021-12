Ania Sama snuje 'Opowieści'

Ania Sama: "'Opowieści' to piosenka napisana dla moich rodziców. To moja podróż w czasie do ich młodości. Czasem żyjemy z kimś kogo znamy tylko z jednej perspektywy, relacji rodzinnej czy romantycznej, jeśli jest to partner. Nie mamy możliwości poznać ich z tej zupełnie koleżeńskiej strony, by móc zobaczyć ich w całości. Co ich ukształtowało, że zachowują się teraz w określony sposób. Zadawałam sobie te pytania i bardzo mocno natchnęło mnie to do napisania tego utworu.

Jest to akustyczna opowiastka, w której tle słychać szelest kartek papieru lub palący się ogień, w zależności od interpretacji. Dźwięki są przytulne, a temat bardzo mocno wpisuje się w nadchodzące Święta, gdzie spotykamy się z najbliższymi".

Piosenka został stworzona z Jarkiem Jurkiewiczem, który znany jest również z duetu Jarząbek-Jurkiewicz. Jarek to gitarzysta nieokreślony gatunkowo, wykładowca na wyższej uczelni oraz wielbiciel literatury i teatru. Z wykształcenia jest filozofem.

Jak mówi Ania: "Z Jarkiem poznaliśmy się na początku 2021 roku i od tej pory między nami jest muzyczna chemia, która pozwoliła nam stworzyć razem już kilka kompozycji, które sukcesywnie będziemy publikować. 'Opowieści' to pierwsza z nich."

"Opowieści": https://youtu.be/6R5h2Hu26IQ