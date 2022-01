'Warszawskie Impresje' Jarosława Praszczałka

Jarosław Praszczałek: "Drapieżne improwizacje, synkopowane rytmy oraz wybrzmiewający z utworów zgiełk wielkiego miasta skłaniają do refleksji i zadumy nad życiem w metropolii. Dopełnieniem muzycznej ekspresji dźwięków zapisanych na tym krążku jest jego szata graficzna, której kanwę stanowi emanujący kosmiczną energią obraz Anny Merskiej-Mitan. Jestem ogromnie wdzięczny Autorce za udostępnienie swego dzieła do zilustrowania płyty. Serdeczne podziękowania należą się także reżyserowi dźwięku Karolowi Mitanowi oraz Jakubowi Fryderykowi Kozickiemu (za mastering DDP). Bez ich profesjonalizmu i zaangażowania Warszawskie impresje w takim kształcie pewnie by nie powstały".

Dyrygent, kompozytor, instrumentalista, pedagog, popularyzator wiedzy o muzyce. Ukończył Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (kierunek: dyrygentura symfoniczno–operowa) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2017 roku (po obronie dysertacji doktorskiej) prowadzi zajęcia na macierzystej uczelni. Jako dyrygent współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi, dętymi oraz teatrami muzycznymi na terenie całej Polski. Jako kompozytor i pianista improwizator, uczestniczy w realizacji licznych projektów artystycznych z pogranicza jazzu i muzyki poważnej.

"VI": https://soundcloud.com/requiem-records-1/jaroslaw-praszczalek-warszawskie-impresje-vi