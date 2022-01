Szeptucha w 'Cieniu'

Zdjęcia wykonano w okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz w Stodole Snów Biebrzańskiej Wiedźmy. Film opowiada wędrówkę zmęczonego miejskim życiem mężczyzny przez nieskażone cywilizacją zakątki Podlasia doskonale oddając przesłanie utworu. Podczas wędrówki czuje czystość powietrza, w końcu jest wolny i szczęśliwy. Szeptucha, którą poznaje na swojej drodze udziela mu pomocy i pokazuje mu świat którego nigdy dotąd nie znał, jednak czuje się w nim znakomicie.

Zamowy to krótkie słowne zaklęcia mające na celu uzdrawianie oraz tytuł płyty zespołu Szeptucha. Utwory ostatecznego kształtu nabierały w Orli, miejscowości gdzie przyjmuje i leczy najprawdziwsza Szeptanica. Zbiór ośmiu kompozycji zabiera słuchacza w tajemniczy świat magii Podlasia opowiadając o pięknie dziewiczej przyrody, wierzeniach i tradycjach rodem z wielokulturowego, nieskażonego rejonu. Białostoccy muzycy nie zamykają się w żadnych muzycznych ramach. Echa starych tradycji przeplatają się z nowoczesnymi brzmieniami, które w połączeniu niebanalną acz przystępną warstwą tekstową tworzą niezwykle magiczną i energetyczną całość.

Premierowy multiklip, składający się z trzech utworów w krótkim czasie przekroczył 16 tys. odsłon w serwisie YouTube. Piosenka „Szeptanica”, tuż po premierze weszła do poczekalni listy przebojów Polskiego Radia Białystok, by już w kolejnym notowaniu znaleźć się na jej pierwszym miejscu broniąc go nieprzerwanie już pięć tygodni. „Zamowy” w październiku były płytą tygodnia, a utwór „Szeptanica” znalazł się na liście przebojów białostockiego radia Akadera.

"Cień": https://youtu.be/qrEm3h62GNY