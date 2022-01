Wieloryb wynurzył się po raz drugi

"II" Wieloryba do dzisiaj stanowi jedno z najciekawszych świadectw rozwoju polskiej sceny EBM / Industrial.



Druga płyta Wieloryba "II" (1995) została wydana rok po debiucie przez polski oddział austriackiej firmy KOCH International. Oprócz licencji (m.in. The Prodigy, Breakbeat Era, Basement Jaxx) i premierowych płyt polskich wykonawców (Apteka, Lombard, Albert Rosenfield, Lech Janerka), wytwórnia otworzyła się na rodzimą alternatywę z pogranicza EBM / techno / industrial. Oprócz Wieloryba w jej katalogu znalazły się później m.in albumy Agressivy 69, Jesus Chrysler Suicide i Drimsztajn.

Marek Horodniczy: "Wieloryb szedł swoją drogą, ale też otwierał się na nowe. Oprócz potężnych EBMowych petard ("hoo3 Century", "S.C.O.", "Poosh" czy "Public Brain" z samplami gitary i The Prodigy) oraz bliskiego Nine Inch Nails rocka industrialnego ("Hammered By The Gods"), wchodził też w nieco bardziej przystępne klimaty. Przykładem tego refleksyjny, electroidalny "Firedrome", a także tytułowy "Dwa", któremu już całkiem blisko do techno.



Wielkim zaskoczeniem dla fanów był też oryginalny cover "Isolation" Joy Division, który dzięki samplowanym riffom ma w sobie coś z The Young Gods. Zespół ewidentnie obserwował, co dzieje się na świecie i wprowadzał to do swoich utworów - oczywiście nie porzucając autorskiego stylu. Wciąż było to cięższe niż cokolwiek, co wówczas ukazywało się na polskim rynku, ale coraz bardziej dopracowane produkcyjnie i różnorodne".

"Isolation": https://soundcloud.com/requiem-records-1/isolation