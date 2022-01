Lubelskie Tatvamasi wyda 'Etad Vai Tad'

O kształcie i kierunku muzyki z najnowszej płyty Tatvamasi zadecydowało spotkanie z parą wybitnych, kreatywnych muzyków – awangardową wokalistką i improwizatorką Martą Grzywacz oraz niezwykle oryginalnym, poszukującym, jazzowym trębaczem Piotrem Damasiewiczem. W improwizacji może zdarzyć się wszystko, nie ma z góry ustalonych założeń, jednak kluczem do odbioru sześciu kompozycji jest swoista równowaga między pełnią a pustką, dźwiękiem a ciszą. Zatem To jest Tym, a Tym jest To. Etad Vai Tad niezwykle silnie działa na wyobraźnię. Album pełen jest skojarzeń odwołujących się do marzeń sennych z ich surrealistyczną logiką. Kompozycje oscylują między free impro, rockową wrażliwością, sonorystyką i awangardą muzyki współczesnej. Gatunkowe szufladkowanie nie jest tu jednak najważniejsze, ale wspomniane powidoki, które kreują nastrój i swoistą duchowość.

"Grawipolung": https://soundcloud.com/requiem-records-1/tatvamasi-etad-vai-tad-grawipolung