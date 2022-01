Booze & Glory z nowym utworem 'Raising the Roof'

Zespół założony w 2009 w Londynie rozpoczął działalność jako hołd dla hałaśliwego brytyjskiego street punka z lat 70-tych i 80-tych. Pierwszy skład tworzyło 3 Polaków i Irlandczyk, ale potem zaszło kilka roszad i w składzie przewinęli się muzycy z Anglii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Grecji. To dzięki tym najbardziej zaraźliwym ulicznym hymnom oraz heroicznemu i bezwzględnemu poświęceniu dla grania na żywo Booze & Glory ciągnie za sobą ogromną i ciągle rosnącą, międzynarodową rzeszę fanów, a ich debiutanckie video przekroczyło już 24 miliony wyświetleń w serwisie You Tube.

"Raising the Roof": https://youtu.be/EosjNsw14Xg

Booze & Glory w ciągu 12 lat istnienia wydało 5 albumów, a płyty „As Bold As Brass” czy “Chapter IV” są absolutnie niezbędne dla fanów ulicznego rock’n’rolla.

Podczas tras promujących w/w wydawnictwa Booze & Glory zagrali ponad 300 koncertów na całym świecie. Zespół pojawił się na Hell Fest we Francji, Pol’And’Rock w Polsce, With Full Force w Niemczech czy Punk Rock Bowling w Las Vegas. Objechał całą Europę, Azję, Australię i Amerykę Północną. Został również zaproszony do Niemiec na wspólną trasę z Broilers grając 10 koncertów w największych arenach kraju - dla średnio 8000 ludzi każdej nocy. Grupa zagrała również trasy w USA i Brazylii z bostońskim Dropkick Murphys, podczas których zagrała w najbardziej renomowanych klubach Ameryki Północnej takich jak: House Of Blues w Orlando, Miami czy Bostonie.

W 2018 roku Booze & Glory wygrali nagrodę dla najlepszego młodego zespołu dla magazynu Vive Le Rock w UK (Best new band - Vive Le Rock Awards 2018). 2019 rok zespół rozpoczął europejską trasą Persistence Tour na której - obok tuzów muzyki hardcore i metal jak Sick Of It All, Ignite czy Municipal Waste - Booze & Glory pojechali jako pierwszy zespół punkowy od 10 lat.

18 października 2019 roku ukazała się długo oczekiwana piąta płyta “Hurricane” nagrana w Szwecji przy współpracy z producentem Mathiasem Farmem (Millencollin, No Fun At All) Album został wydany przez wytwórnię Scarlet Teddy Records - należącą do zespołu. Powstało 6 nowych teledysków. Album otrzymał świetne recenzje, a sprzedaż płyty Hurricane przewyższyła sprzedaż wszystkich czterech wcześniejszych płyt razem, i dzięki temu zespół znalazł się na oficjalnej liście przebojów stacji MTV (w Niemczech) Pod koniec 2019 zespół zagrał składające się z 30 koncertów europejskie tournee.

Po 2 latch pandemicznego zastoju i szeregu odwołanych tras koncertowych, zespół napisał i nagrał 4 nowe utwory - które ukażą się w postaci teledysków w pierwszych miesiącach 2022 roku, planowany jest też winyl, który będzie wydany na wiosnę przez amerykańską wytwórnię Pirates Press Records.

Skład:

Marek - wokal, gitara (Polska)

Kahan - gitara (Polska)

Frank - perkusja (Włochy)

Chema - bas (Hiszpania)