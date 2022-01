Michał Wojtas nawiązał współpracę z Maxem Richterem

Kompozycje Michała Wojtasa - polskiego muzyka, obok utworów wybitnego kompozytora muzyki filmowej - Maxa Richtera stały się częścią najnowszego przedstawienia znanego brytyjskiego teatru tańca współczesnego James Wilton Dance pt ”Four Seasons”.

"Towards the Light": https://youtu.be/x53oaFw4l6Y

Michał Wojtas – polski muzyk i kompozytor, znany głównie z takich formacji jak Amarok, Uniqplan czy Catster, po raz kolejny podjął współpracę z choreografem - Jamesem Wiltonem. Tym razem obok wybitnego kompozytora muzyki filmowej Maxa Richtera, tworząc fascynujące międzynarodowe wydarzenie, które będzie prezentowane w wielu krajach w 2022 i 2023 roku. Michał Wojtas skomponował muzykę, której założeniem było rozwinięcie rekompozycji do „Czterech Pór Roku” A.Vivaldiego wraz z odniesieniem się do nastrojów konkretnych pór roku.

Jak pisze sam o sobie Michał: „…dla mnie to piękne doświadczenie, pracować z wybitnymi artystami i chociaż pracowaliśmy zdalnie, to obserwując filmy, obrazy i sceny oraz cały ruch, starałem się wzmocnić to, co jest istotą muzyki ilustracyjnej czyli emocje. Wszystko jedno, czy nazwiemy tę muzykę filmową, teatralną lub muzyką do gier. Najważniejsze jest, aby dotykały uczuć odbiorców”

Na platformach cyfrowych, w tym na Bandcampie został właśnie opublikowany niezależny dwu-trackowy mini-album Michała Wojtasa pt. ‚Towards The Light’, zawierający fragmenty ścieżki dźwiękowej do przedstawienia James Wilton Dance, pt. ‚Four Seasons’. Wydawnictwo promuje tytułowy utwór „Towards The Light”.

W dobie pandemii Polacy uczestniczą w międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych na wysokim poziomie. Przy swoich dokonaniach pozostają często niemal anonimowi lub mało rozpoznawalni w kraju. Michał Wojtas to artysta z ogromną wrażliwością, który z powodzeniem mógłby pisać muzykę do hollywoodzkich filmów, seriali Netflixa, czy najlepszych gier wideo, czego mu serdecznie życzymy.

https://michalwojtas.bandcamp.com/album/towards-the-light-mini-album