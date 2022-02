Nowakowsky z nowym singlem 'No Weź'

Mateusz Nowakowski, pseudonim Nowakowsky – wokalista, gitarzysta i kompozytor. Szersze grono mogło go poznać dzięki występowi w „Szansie na Sukces” w odcinku z Wojciechem Gąsowskim. W listopadzie 2021 roku przy współpracy z wytwórnią Delphy Records, a właściwie z Luizą Ganczarską – zadebiutował singlem „Dziś jestem tu”, który cieszy się dużą popularnością (w niecałe 3 miesiące osiągnął ponad 115 tysięcy wyświetleń na Youtubie). Wokalista również w listopadzie 2021 roku został wyróżniony w plebiscycie „Głos Miesiąca” portalu Wasza Scena Muzyczna.

"No weź": https://youtu.be/oRnV16TOcmQ

Kolejna propozycja Nowakowskiego to singiel „No Weź”, który zaaranżowany został wraz z Gracjanem Kalandykiem w jego wytwórni Black Cat Division. Utwór ten to garść rock and roll’a – wręcz przeciwnie do poprzedniej propozycji, przeważa gitarowe granie. Producencką wisienkę na torcie postawił Mikołaj Grzywacz, z którym zresztą Mateusz Nowakowski zamierza dalej współpracować przy kolejnych produkcjach, jak sam mówi – to początek owocnej współpracy nad pierwszym albumem. Klip do singla został zrealizowany z wytwórnią Forest Grandfather Studio, w produkcji zagrała m.in. aktorka Greta Burzyńska. W planach Artysty znajduje się wydanie debiutanckiej płyty w 2022 roku nad którą trwają prace oraz trasa koncertowa promująca w/w album.