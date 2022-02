Duet Rozmazani na ciężkie czasy

Rozmazani: ""Hard Times" to wyrazisty i agresywny rytm w stylu Peaches z chłodnym i apatycznym wokalem. Niektórzy słyszą tu również wpływ Recoil. To nie pierwszy utwór opublikowany po wydaniu ostatniej płyty jednak pierwszy, który pojawi się na kolejnej. W takim klimacie chcemy utrzymać materiał".

"Dzieli nas 250km, łączy Internet, pasja do muzyki, Logic Pro X oraz urządzenia do rejestracji dźwięku. Nagrywamy osobno, na odległość, tworzymy w dwóch różnych światach: On syntetyczny, EBM, electro, Ona rozmazana między industrialem, rockiem alternatywnym oraz jazzem i klasyką wyssanymi z mlekiem… taty. Wynikiem współpracy jest elektronika z połamanymi rytmami, surowe pianino wybijające się spod syntetyzatorów i brudnego basu. Wszystko to okraszone wielogłosami".

Pierwsza płyta ROZMAZANYCH - "SYNTHuzjazm" ukazała się we wszystkich serwisach streamingowych 28 maja 2021. Składają się na nią utwory powstałez muzycznych strzępków przesyłanych sobie wzajemnie na różne okazje: urodziny, na dobranoc, na dzień dobry.

Klip "Hard Times": https://youtu.be/pue0Ha354kc