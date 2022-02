Duet Sendecki & Spiegel wydał drugi album

Vladyslav „Adzik” Sendecki to jeden z najwybitniejszych światowych pianistów jazzowych (uznany przez „New York Village Voice za „obecnie jednego z pięciu najistotniejszych pianistów na świecie“). Był współzałożycielem i współliderem kultowego dziś zespołu Extra Ball. W 1978 roku założył grupę Sun Ship, szybko uznaną przez krytyków za jedną z czołowych formacji jazzowych w Polsce. W 1981 r. wyemigrował do Europy Zachodniej, najpierw do Szwajcarii, potem do Niemiec, gdzie mieszka do dziś. Od 1996 roku na stałe związany z NDR Big Band jako kompozytor oraz pianista, z którym gościł m.in. w Warszawie w zainicjowanym przez siebie projekcie z Bobbym McFerrinem (Sala Kongresowa 2010). Współpracował z największymi światowymi muzykami - m.in.: Jaco Pastoriusem, Billym Cobhamem, Randym i Mikem Breckerami, Alem Jarreau, Lennym Whitem, Tomaszem Stańko, Michałem Urbaniakiem, Urszulą Dudziak. Ostatnie muzyczne projekty Sendeckiego to m.in: „Le Jardin Oublié“ (2018) z Atom String Quartet” oraz „Two in the Mirror“ (2019), nagrany wspólnie z perkusistą Jürgenem Spiegelem.

Klip "Letter to Myself": https://youtu.be/sHJW-GGVXVA

Piotr Kałużny - recenzent Jazz Forum - tak określił jego styl: "Adzik gra ekspresyjnie, z dużą dozą romantycznego natchnienia. Jest sobą, ale można w jego wypowiedziach usłyszeć również odniesienia do pianistyki evansowskiej, jarrettowskiej i mehldau’owskiej. Zwłaszcza w tych fragmentach, gdzie najważniejszymi stają się rozwiązania harmoniczne i stylistyczne. Obok jakości jazzowych, bluesowych i soulowych pojawiają się zatem atrybuty twórczości klasycznej".

Jürgen Spiegel to na co dzień perkusista światowej sławy Tingvall Trio. Jest to jeden z najciekawszych zespołów na współczesnej scenie jazzowej, a tworzą go: Szwed, Niemiec i Kubańczyk. Zespół powstał w 2003 r. w Hamburgu, a pierwsze koncerty muzycy dali w rozrywkowej dzielnicy Sankt Pauli, gdzie niegdyś zaczynali karierę The Beatles. Obok Tilla Brönnera, Spiegel jest uważany za najważniejszą postać niemieckiego jazzu w kontekście międzynarodowym. Co więcej, w ciągu ostatnich kilku lat Jürgen Spiegel wyrobił sobie również markę jako producent różnych projektów muzycznych i wideo.

Pierwsza płyta duetu „Two In the Mirror” została wysoko oceniona przez publiczność i media: "Pewna skłonność do romantycznie klasycznych i rytmicznych ekstrawagancji daje o sobie znać w kreacjach jazzowych. Z drugiej strony nie ma długich improwizowanych eskapad; w ich miejscu jest pełna szacunku, uważna, twórcza gra doprawiona ciekawymi łukami fonicznymi i zmysłowymi, ale równie pięknymi melodiami. Muzyka otwiera spektrum, które jest atrakcyjne nie tylko dla słuchaczy jazzu. Ma zdolność przemawiania do szerszego grona odbiorców" – napisał Heino Walter w CDstarts.de.