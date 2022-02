Piotr Nowak wydał album '83 38'

W 2021 roku postanowił zapracować na swoje własne konto i nazwisko. Praca się opłaciła. Nagrał bowiem znakomity krążek z charakterną, finezyjną muzyką, znakomicie zaśpiewany, zaaranżowany i wyprodukowany. To doskonała wizytówka muzyczna tego dojrzałego artysty, który zabiera słuchacza w świat pełen prawdziwych emocji i swoich muzycznych fascynacji. Słychać i czuć słuchając go, że jest prawdziwy do bólu, szczery i bezkompromisowy. Śpiewa to, co czuje, w sposób, w jaki czuje, idąc pod prąd wszystkim modom i trendom, poruszając w swoich utworach tematy najbliższe swojemu sercu.

Piękne i mądre teksty, m.in. Staszka Głowacza czy Andrzeja Sikorowskiego stają się nieodłączną częścią muzycznej wędrówki Piotra, który do grona twórców swojego debiutanckiego dzieła zaprosił także: Roberta Chojnackiego, Mietka Jureckiego i Janusza Przemka Kosińskiego.

"Nie bójmy się zasnąć": https://youtu.be/Mg_88BPdfWE