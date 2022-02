t dot est z nowym albumem 'DSTPNPLS'

t dot est to projekt powstały w Stavanger w 2014 roku. Z założenia eksperymentujący z gatunkami IDM, ambient, folk i jazz. Wśród gości na różnych albumach znaleźli się następujący artyści: Jakub Żytecki, Jexus (WC Olo Garb) , Susannę Jara, Simen Kiil Halvorsen, Julie Hasfjord, Cinar Timur, Szymon Mika i wielu innych. Do tej pory ukazało się łącznie 8 albumów nakładem m. in. ONIONWAVE, Addicted To Music oraz RUSKA BURSA. Każda z płyt to tzw. "concept album“, w którym oprócz danego tematu przewodniego pojawia się kilka założeń w technologii nagrania oraz instrumentacji. Dzięki temu każdy album ma szanse zabrzmieć inaczej zarówno pod katem samej kompozycji i orkiestracji jak i brzmieniowego spektrum.

Album "DSTPNPLS": https://open.spotify.com/album/29pa2rqdzi6zsedtMFr8kM?si=SqMH2pWrRHevamLnHvx0QA

Inspiracje dla t dot est to przede wszystkim twórcy łączący ze sobą świat muzyki elektronicznej i akustycznej: Ben Lukas Boysen, Kiasmos, Nils Frahm, Max Cooper, ale tez reprezentanci IDM: Fizzarum, Clapan, Aphex Twin oraz jazzu: Esbjorn Svensson Trio, Tord Gustavssen, Iiro Rantala. Jeżeli chodzi o inspiracje pozamuzyczne to przede wszystkim są to podróże (album "Nordsteps", planowany na rok 2022 "DOT"), jak również film fabularny (saga 4 płyt "ANTON") oraz przyroda („BLMRVRSD”, cykl singli „DISCOVERY PULSE”).

Częstym elementem jest głos ludzki, przeważnie w postaci damskiego śpiewu operowego lub folkowego (płyta „HULATY”) oraz kurpiowskie z remixami pieśni łemkowskich i kurpiowskich („PROJECT ANTON” z gościnnym wystąpieniem Susanny Jary, Julie Hasfjord ,Olgi Ostrowskiej oraz prawosławnego chóru Kliros). „DISCOVERY PULSE” to zaśpiewy afrykańskie z udziałem Amandli z Zimbabwe i Daniela Mwangalalo z Kongo.

„Discovery Pulse” to cykl singli który rozpoczął się 22 kwietnia 2021 (Międzynarodowy dzień Ziemi). Do końca roku 2021 dzięki Addicted To Music zostało wydanych sześć singli, których tematyka to szeroko pojęta ekologia. Autorem okładek jest Kamil "Jakuza" Jaczyński.

Równocześnie końcem roku 2021 została wydana płyta „DSTPNPLS”, następca "Discovery Pulse", album składający z się z dziewięciu utworów instrumentalnych o mrocznym charakterze.