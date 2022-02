Karo Glazer z nowym singlem 'Let's Groove'

ukazał się pierwszy singiel promujący nowy projekt. Jest to energetyczny “Let’s Groove” skomponowany i wyprodukowany przez Karo, nagrany w towarzystwie Power Collective - czternastoosobowego, muzycznego kolektywu, który Karo stworzyła specjalnie na potrzeby swojego projektu. Mamy tutaj dwa zestawy bębnów, pięcioosobową sekcję dętą, trzy dziewczyny w chórkach, świetne gitary, hammondy i piana.

Klip "Let's Groove": https://youtu.be/gN_uspNbYk8

W teledysku do “Let’s Groove” poznajemy cały kolektyw oraz możemy zobaczyć sześciu wybitnych tancerzy reprezentujących współczesne style taneczne pod okiem Alexeya Torgunakova (ex-choreografa legendarnego teatru Bolszoj).

Jak mówi sama artystka, projekt #LadyDynamite to nie wykalkulowany skok w bok w stronę popu, a prawdziwa potrzeba serca i chęć wyrażenia siebie takiej jaką jest się dzisiaj. Bez kompromisów i udawania, że jest fajnie.

“Muzyka to radość i wyrażanie siebie. Od zawsze kochałam duże zespoły i energię, która w nich panowała na scenie. Lubię spełniać swoje marzenia i tak powstał Power Collective, który jest maszynką do robienia świetnej muzyki. Jako człowiek i artystka ewoluuję każdego dnia i życzę sobie tego nieustannie. Chcę być w ruchu, nigdy się nie zatrzymywać. Gdy komponuję nie stawiam sobie barier i zawsze wierzę w to, że najlepsze piosenki są jeszcze przede mną. Chcę być głodna - jak mała dziewczynka wciąż ciekawa i otwarta na nowe. #LadyDynamite jest dowodem na to, że nadal słucham głosu mojej wewnętrznej, małej dziewczynki i pozwalam jej się super bawić.”

Takie też jest przesłanie projektu #LadyDynamite, który dedykowany jest kobietom i inspirowany był historiami wielu pań, które Karo Glazer przyciąga jako motywatorka na swoje power speeche.

#LadyDynamite to nie tylko piosenki i koncerty, to przede wszystkim energia, która inspiruje nas do zmian, walki o siebie, swoją wolność i marzenia.

Od 2020 roku ponad 1000 kobiet w Polsce wzięło udział w organizowanych przez Karo wydarzeniach non-profit zatytułowanych #LadyDynamite Experience, podczas których każda kobieta mogła odkryć i poczuć swoją super moc! Finałem spotkań zawsze są sesje zdjęciowe, na których dziewczyny odkrywają swój prawdziwy potencjał.