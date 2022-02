Ania Sama śpiewa o rozstaniu

"Gdybyś chciał' to osobista piosenka o zawodzie miłosnym. Ania Sama opowiada historię wychodzenia ze związku, który nigdy naprawdę nie miał miejsca, a był tylko zbiorem niejasnych sytuacji i rozmów o niczym. Czasami prawdy o relacji nie trzeba szukać długo, wystarczy być ze sobą szczerym i widać jak to wszystko naprawdę wygląda. Taki związek to właściwie relacja dwóch osób, która do niczego nie prowadzi.

Klip: https://youtu.be/oJFFrhGVsno

Ania Sama: “Po zbyt wielu odwołanych w ostatniej chwili wieczorach zdałam sobie sprawę, że czego nie zrobię to i tak brakuje tej kluczowej rzeczy czyli zaangażowania z drugiej strony. Wtedy właśnie przyszły do mnie te proste słowa: gdybyś chciał… i tak powstała ta piosenka.” Jest to również historia długotrwałego ignorowania czerwonych flag i męskiego syndromu dostępu do kogoś bez brania za to odpowiedzialności. Akcja klipu dzieje się w pokoju hotelowym - intymność tego miejsca idealnie podkreśla klimat piosenki. Jest w nim dziewczyna, która umawia się na spotkanie z ukochanym, ale ten kolejny raz nie przychodzi, co pozwala jej uświadomić sobie, że to nigdy się nie stanie i że będzie tak już zawsze".

Do piosenki została również nagrana wersja live, która dostępna jest na Youtube i na wszystkich serwisach streamingowych, wydana razem z dwoma innymi piosenkami z debiutanckiej płyty Ani Samej jako ‘Śnienie Live Session’.

Ania Sama, czyli Anna Maciejczyk na co dzień mieszka i pracuje w Krakowie. Jej przygoda z muzyką zaczęła się w dorosłym życiu. Jest autorką słów i melodii. W swojej pracy artystycznej stara się dobierać doświadczonych artystów i producentów. Dzięki temu efekty jakie osiąga mają bardzo wysoki poziom. Do tej pory współpracowała między innymi z: Patrick The Pan, Hyper Son, Szymon Piotrowski, Michał Sarapata czy Olga Czyżykiewicz.

Absolwentka prestiżowego programu edukacyjnego dla artystów i managerów muzycznych Tak Brzmi Miasto Inkubator. Wykładowcami i trenerami podczas tych programów byli min.: Daga Gregorowicz (Dagadana), Paweł Hordejuk (Happysad), Bartek Stawiarz, Leszek Biolik oraz wielu innych.

W swojej muzyce stawia na autentyczność i melodie prosto z tego pokoju, gdzie jest sama ze swoimi emocjami. Czuły, czasem metaliczny głos, który śpiewa do ucha, a czasem rozcina mrok i otwiera przestrzeń.

Na swoim koncie ma 3 single "Pestka", "Kołyszą" i "Krok po kroczku" promujące album "Śnienie", który ukazał się 4 czerwca 2021 r. w formie CD. W połowie grudnia ukazał się jej nowy singel "Opowieści".

W lutym 2021 piosenka "Śnienie" została zakwalifikowana do półfinału prestiżowego międzynarodowego konkursu songwriterskiego International Songwriting Competition - spośród 26 tysięcy zgłoszonych kompozycji z całego świata do półfinału wybrano tylko 9%.