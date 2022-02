MOLE w "Lustrze"

Utwór "Lustro" odbiega klimatem od tego, co można było usłyszeć na pierwszej EPce pt."Pierwsze Symptomy". Brzmienie nowego utworu charakteryzuje się przestrzennym klimatem, tym razem wzbogaconym o syntezatory, choć nadal w towarzystwie gitar.

"Lustro": https://youtu.be/-ZxW4G1-Joo

"Lustro" opowiada o szukaniu szczęścia w miejscu, co do którego nie jesteśmy całkowicie pewni, za sprawą głosów, które próbują nas uświadomić, że nie mamy zbyt dużych szans na sukces i spełnienie. Potrzeba wsparcia, bliskości w takich momentach również jest ważnym składnikiem poczucia bezpieczeństwa i sensu. Frustracja zaczyna dominować. Potrzebujemy zmian.

Utwór został również wsparty teledyskiem. Jak można zauważyć, klip do utworu odnosi się do sytuacji nieco innej. Oglądamy tam ludzi bezmyślnie wpatrzonych w obraz TV, odseparowanych od rzeczywistości i zamkniętych. Skupienie zostało położone na zmianach, które powinny się dokonać. Jest to poniekąd komentarz do aktualnej sytuacji, gdzie każdy ma swoje, najlepsze źródło czerpania informacji o świecie. Nie dąży się to prawdy, tylko broni własnych przekonań.



Grupę MOLE tworzą: Michał Jackowski, Marcin Skipiała i Grzegorz Bednarski. Ich nazwa to skrót od sformułowania “Moje Obserwacje Ludzkich Emocji”. W listopadzie 2019 roku światło dzienne ujrzała debiutancka EP-ka grupy pt. “Pierwsze Symptomy”, które promowały takie single jak "Parzysty" i "Senny film".