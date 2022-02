Muzaman zaprezentuje 'Sztuki Audiowizualne'

"Sztuki Audiowizualne" to wydawnictwo składające się z 6 tracków, w których beatbox miesza się z syntezatorowym brzmieniem w klimatach lekkiego drum and bassu oraz alt-popu. Jest to podróż przez emocje, które towarzyszyły twórcy w trakcie trwania ciężkiego lockdownu w Polsce. Sam tytuł odnosi sie do tego, że Muzaman widzi ogromne połączenie pomiędzy warstwą audio i wideo, zwłaszcza w jego głównej specjalizacji, czyli beatboxie, dlatego każdy utwór będzie okraszony warstwą wizualną. Na płycie możemy usłyszeć trójkę gości:

a. Wrona - gitara oraz wokal w utworze “Sleepwalker”

b. Gosia Lipka - skrzypce w utworze “Anger & Anxiety”

c. Aga “IVVA” Masny - wokal w utworze “Rabbit hole”

Tracklista:

1. Emotions: https://youtu.be/Q-keGuG8h10

2. Mixed feelings

3. Sleepwalker ft. Wrona

4. No title

5. Anger & Anxiety ft. Gosia Lipka

6. Rabbit hole ft. Ivva

Muzaman - beatboxer oraz producent muzyczny rocznik' 92 uwielbiający gatunki takie jak drum'n'bass, techno, dubstep, trap oraz house, które są jego główną inspiracją. Swój styl muzyczny określa jako 'organic electronic', dlatego, że beatbox w jego utworach jest połączony z elektronicznym brzmieniem dając nietuzinkową mieszankę. Po wielu latach brania udziału w bitwach beatboxowych i tworzenia beatboxowych singli podjął się wyprodukowania pełnoprawnego wydawnictwa jakim są "Sztuki audiowizualne".