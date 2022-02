Filharmonia Szczecińska wydała koncert 'Mieczysław Karłowicz Poematy vol. 2'

Utwory znajdujące się na płycie Mieczysław Karłowicz Poematy vol.2 są inspirowane wyjątkową twórczością patrona i artystycznego ducha szczecińskiego Lodowego Pałacu Tworzą one klamrę kompozycyjną w doczasowym zbiorze wydawnictw płytowych Filharmonii Szczecin, tym samym otwierając kolejne ścieżki wydawnicze.

Teaser: https://youtu.be/aGkDe9KEl44

„Mieczysław Karłowicz Poematy vol. 2” to doskonała okazja do tego, aby wybrać się w sentymentalną podróż w bezkres natury, okraszony górskimi widokami oraz szerokimi horyzontami w rytm i harmonii utworów zagranych przez szczecińskich filharmoników. W wydaniu SACD umieszczonym w ekskluzywnym jewel box znajdziecie Państwo dwie kompozycje Mieczysława Karłowicza: Stanisław i Anna Oświecimowie op.12 oraz Epizod na maskaradzie op.14.

Nagrań dokonano w sali symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie w dniach 26 – 27 kwietnia 2021

[01] Stanisław i Anna Oświecimowie op.12 (24:09)

[02] Epizod na maskaradzie op.14 (27:52)

Total time: (52:04)

Producent: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Producent wykonawczy: Dorota Serwa

Producent nagrania, montaż: Moritz Bergfeld

Asystent dyrygenta, współpraca produkcyjna: Maria Sydor

Koordynacja produkcji: Kinga Rozkrut, Magdalena Wilento

Technik dźwięku: Adam Zawadzki

Technicy sceny: Łukasz Błądek, Daniel Cywka

Koordynacja wydawnictwa: Mariola Bryl

Projekt graficzny: Łukasz Bogdanowicz

Zdjęcie str. 4: Alan Sayers

Zdjęcia: Kamila Kozioł

Tłumaczenie: Krzysztof Fordoński

"Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu ostatnią z serii płyt z kompozycjami naszego Patrona, tym samym zamykając jeden z ważnych etapów historii Filharmonii w Szczecinie.

Z jednej strony właśnie to wydawnictwo podsumowuje siedem lat poznawania i przybliżania publiczności niepowtarzalnej przestrzeni, jaką jest siedziba szczecińskich filharmoników, potocznie przez Szczecinian nazywana „lodowym pałacem”. Z drugiej, to niezwykły czas ponownego odkrywania dzieł Mieczysława Karłowicza, utrwalanych w kolejnych latach na ścieżkach muzycznych przez Orkiestrę Symfoniczną. To także żmudny proces poszukiwania właściwego brzmienia, proporcji czy tożsamości zespołu i samej Filharmonii w nowej siedzibie. Karta ta nie została jeszcze domknięta, bo przecież przed nami pozostałe pieśni, serenady, kolejne rekompozycje, inspiracje, które będą impulsem do tworzenia dalszej niezwykłej historii muzyki, ale i miejsca.

Do dzisiaj nie udało mi się znaleźć klucza, według którego przed laty zadecydowano, że to właśnie Mieczysław Karłowicz będzie patronem szczecińskiej Filharmonii. Jednak jestem przekonana, że był to wyjątkowo szczęśliwy wybór, który stał się ważnym impulsem do zgłębienia twórczości jednego z najciekawszych polskich kompozytorów, poznania wyjątkowej osobowości człowieka wielu pasji.

Dzisiaj tak pozornie odległe góry są częścią Lodowego Pałacu, kompozycje berlińskie Karłowicza bliskie nie tylko ze względu na odległość dzielącą Szczecin od Berlina, a odwaga, wszechstronność, potrzeba ciągłego poszukiwania są dla wielu tym co nas wyróżnia."

Dorota Serwa - Dyrektor Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie