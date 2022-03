Komety wróciły po 3 latach

Autor piosenki, a zarazem lider Komet - Lesław, tak mówi o utworze: "Piosenka "Bez pożegnania" to dziecko debiutanckiej płyty The Who i debiutanckiego albumu Oddziału Zamkniętego. Jestem pewien, że rodzice są dumni ze swojego dziecka".

"Bez Pożegania": https://youtu.be/JOzal-wNwBM

Komety, uznawane za jeden z najważniejszych zespołów alternatywnych XXl wieku, to warszawski zespół uformowany przez Lesława (gitara, wokal, muzyka, słowa) w roku 2002. Komety nagrały siedem płyt studyjnych i dwie koncertowe.

Ich twórczość zjednała im fanów nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zespół koncertował m.in. w Anglii, Szwecji, Niemczech i Meksyku, gdzie ukazał się anglojęzyczny album zawierający ich największe przeboje.

Pomimo kilkukrotnych zmian w składzie, nieodmiennie centralnym punktem, a zarazem znakiem rozpoznawczym Komet, pozostają głos i teksty Lesława, poetycko niejednoznaczne, często rozgrywające się w pejzażach Warszawy, stawiające go w gronie najwybitniejszych autorów swojego pokolenia.

Nadchodzące koncerty:

3.04 WARSZAWA, KONCERT W TRÓJCE (Studio im. Agnieszki Osieckiej)

12.05 WARSZAWA, KLUB POGŁOS

21.05 KRAKÓW, KLUB RE

13.08 WROCŁAW, KUSTOM KONWENT

19.08 OŚWIĘCIM, CAFE BERGSON

20.08 KATOWICE, TATTOO KONWENT