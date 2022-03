Chemia z nowym singlem 'New Romance'

„Muzyka ma moc przełamywania barier na całym świecie i polega na łamaniu zasad” - mówi frontman i wokalista Łukasz Drapała.

Zespół Chemia, założony w Warszawie w 2007 roku przez gitarzystę Wojciecha Balczuna, od 10 lat konsekwentnie buduje karierę w Polsce i na arenie międzynarodowej. Działając w segmencie rocka i hard rocka wypracował unikalną formułę artystyczną i stylistyczną, zdobywając fanów w wielu krajach.

"New Romance": https://youtu.be/_n2uq_ysCvc

Obecny skład Chemii to Łukasz Drapała na wokalu, Wojciech Balczun i Maciek Papalski na gitarach oraz sekcja rytmiczna: Błażej Chochorowski (bas) i Adam Kram (perkusja).

W 2015 roku Chemia została uznana za zespół roku przez słuchaczy Antyradia, a piosenka „I Love You So Much" została wybrana najlepszym budzikiem przez słuchaczy radiowej Trójki. Zespół zagrał również na wielu festiwalach w Polsce — Orange Festival, Sonisphere Festival, Jarocin, Woodstock i innych, supportował takie gwiazdy jak Metallica, Deep Purple, RHCP, Guns 'N Roses, Bring Me The Horizon, The Pretty Reckless, Skindred i Michael Monroe.

Najnowsze wydawnictwo grupy – „Something To Believe In” – ukaże się 29 kwietnia 2022 roku. Na płytę składa się dziesięć rockowych kompozycji, najlepszych w karierze Chemii. Za brzmienie albumu odpowiada producent Andy Taylor, gitarzysta i kompozytor znany ze współpracy z Duran Duran, The Almighty, Robertem Palmerem i Rodem Stewartem. Taylor jest również autorem wszystkich znajdujących się na krążku tekstów.

Single „Modern Times”, „Angina” i „The Widows Soul znalazły uznanie wśród fanów, a radiostacje dodały je do stałych playlist. Na początku 2022 roku zespół rozpoczął współpracę z Odyssey Music Network (Apocalyptica, Royal Republic, Asaf Avidan).

Lista utworów:

1. Modern Times

2. Angina

3. New Romance

4. The Widows Soul

5. Something To Believe In

6. Beneath the Water Line

7. Blood Money

8. Tumbleweed

9. The Best Thing

10. Eagles In The City