Łukasz Łyczkowski & 5 Rano wydał 'Credo'

Album ,,CREDO” - jak mówią sami muzycy - to ich najważniejsze dotychczasowe dzieło, przy którym mogli pokazać swoją dojrzałość. Jeszcze bardziej niż przy poprzednich wydawnictwach zacierają muzyczne granice i czerpią ze wszystkiego, co muzyka przyniosła im najlepszego. Eklektyczna mieszanka wpływów i pomysłów pozwala wymknąć się próbom sztywnego zaszufladkowania gatunkowego. Każdy utwór, choć zgoła inny, składa się na spójny przekaz skierowany prosto w słuchacza - ,,niesiemy płomień Rock & Rolla i mamy coś do powiedzenia”. Album swoim kunsztem okrasili Sebastian Riedel i Wojtek Cugowski tworząc znakomite duety wokalne z popularnym ,,Łyczkiem”.

"Złotobrudny": https://youtu.be/SO8afiIsYTg

Zespół Łukasz Łyczkowski & 5 RANO jest dowodem na to, że rock&roll nie umiera i jest nadal silny. Wokalistą zespołu jest Łukasz Łyczkowski, najlepszy męski głos 8 edycji The Voice Of Poland. Na YT utwory zespołu wyświetlono już ponad 23 miliony razy.

Zespół istnieje na rynku muzycznym od 18 lat. Od początku twórczość zespołu zakorzeniona jest w muzyce rockowej wywodzącej się z lat 60 - tych i 70 - tych, podsyconych grungem rodem z Seattle, klasycznym hardrockiem oraz otwartością na nowe kierunki i nowoczesne brzmienie.

Koncerty Łukasza Łyczkowskiego & 5 RANO to rockowe show oparte na charyzmatycznym wokalu i potężnych riffach gitarowych skąpanych w organach Hammonda i okraszonych znakomitą sekcją rytmiczną. Zespół cechuje profesjonalizm i pełne zaangażowanie podczas koncertu. Łukasz Łyczkowski potrafi zaśpiewać w tych samych rejestrach co najwięksi wokaliści i posiada to, co najważniejsze – fenomenalny kontakt z publicznością.

Debiutancki album zespołu ,,W drugą stronę” zostały wydany jesienią 2011 roku zdobywając pochlebne recenzje w branży muzycznej oraz uznanie publiczności. W tym okresie Łukasz Łyczkowski & 5 RANO rozpoczęli pasmo sukcesów na uznanych festiwalach i zdobywali coraz większą rozpoznawalność.

W 2017 roku Łukasz Łyczkowski decyduje się na udział w najpopularniejszym programie muzycznym w Polsce - "Voice of Poland”. W finale zajął 2 miejsce i został wybrany najlepszym męskim głosem VIII edycji tego show.

19 października 2018 roku miała miejsce premiera płyty zatytułowanej “Korzenie”. Zespół koncertował po całej Polsce, aby dotrzeć swoją muzyką do jak największego grona odbiorców i szerzyć rock & rolla.

Zespół posiada oficjalny Fan Club "Czarne Anioły", który wiernie i licznie stawia się na koncertach zespołu w różnych częściach kraju.